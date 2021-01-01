المكوك غير المأهول X-37B يهبط الى الأرض..بعد 10 سنوات في الفضاء ..

قالت شركة بوينج إن طائرة درون عسكرية أمريكية هبطت في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا ،و المكوك غير المأهول X-37B، الذي بدأت رحلته الأولى في عام 2010، أمضى الآن ما مجموعه أكثر من 10 سنوات في الفضاء وحلق أكثر من 1.3 مليار ميل خلال ست بعثات.
وقال الجنرال تشانس سالتزمان، رئيس العمليات الفضائية: "تسلط هذه المهمة الضوء على تركيز القوة الفضائية على التعاون في استكشاف الفضاء وتوسيع إمكانية الوصول المنخفض التكلفة إلى الفضاء لشركائنا، داخل وخارج إدارة القوات الجوية".
وكان قد تم إطلاق X-37B سرا، وصممت للقوات الجوية بواسطة United Launch Alliance، في مشروع مشترك بين بوينج وLockheed Martin.
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