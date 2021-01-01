المكوك غير المأهول X-37B يهبط الى الأرض..بعد 10 سنوات في الفضاء ..

آخر الأخبارعلم وتقنية › المكوك غير المأهول X-37B يهبط الى الأرض..بعد 10 سنوات في الفضاء ..

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت شركة بوينج إن طائرة درون عسكرية أمريكية هبطت في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا ،و المكوك غير المأهول X-37B، الذي بدأت رحلته الأولى في عام 2010، أمضى الآن ما مجموعه أكثر من 10 سنوات في الفضاء وحلق أكثر من 1.3 مليار ميل خلال ست بعثات.

وقال الجنرال تشانس سالتزمان، رئيس العمليات الفضائية: "تسلط هذه المهمة الضوء على تركيز القوة الفضائية على التعاون في استكشاف الفضاء وتوسيع إمكانية الوصول المنخفض التكلفة إلى الفضاء لشركائنا، داخل وخارج إدارة القوات الجوية".

وكان قد تم إطلاق X-37B سرا، وصممت للقوات الجوية بواسطة United Launch Alliance، في مشروع مشترك بين بوينج وLockheed Martin.

ويبلغ طول الطائرة 30 قدما (9 أمتار)، وطول جناحيها 15 قدما، وتُشغّل بواسطة الألواح الشمسية.

وقبل الإطلاق الأخير للطائرة، في مايو 2020، أثار البنتاجون سلسلة من التجارب العلمية التي ستجريها.

وقال إن المهمة كانت اختبار كيفية تفاعل مواد معينة في الفضاء، وتقييم مدى تأثير الإشعاع المحيط في الفضاء، وتحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة راديو-كهربائية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المكوك غير المأهول X-37B يهبط الى الأرض..بعد 10 سنوات في الفضاء ..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50650

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager