تطور روسيا منصات فضائية متعددة المهام

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يعمل الأخصائيون في شركة "أنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية" الروسية على تصنيع منصة متعددة الوحدات ستسمح بالانتقال إلى إنتاج الأقمار الصناعية على دفعات.



وقال مدير عام الشركة، يفجيني نيستيروف لوكالة "تاس" الروسية، أن شركته بصدد تصنيع منصات فضائية متعددة المهام تتخصص كل وحدة من وحداتها في تشغيل أجهزة معيّنة مثل وحدة الأجهزة الميكانيكية وقطاع الأجهزة الكهربائية والوحدة الحرارية وما إلى ذلك.



وحسب مدير عام الشركة فإن كل وحدة ستخضع في المرحلة الأولى لدورة معالجة كاملة على الأرض، ثم يتم اختبارها ونقلها إلى خط التجميع حيث تنتج المنصات على دفعات.

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وتسمح تلك التكنولوجيا بإنتاج 50 قمرا صناعيا بوزن يتراوح بين 500 و1000 كيلوجرام كل عام.وأشار نيستيروف إلى أن شركته تخطط لاستخدام هذه التكنولوجيا في إنتاج الأقمار الصناعية "سكيث" و"جونيتس – إم 1" للاتصال والإنترنت الفضائي، فضلا عن إنتاج أجيال جديدة من الأقمار الصناعية "جلوناس" للملاحة الفضائية.