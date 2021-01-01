اقتران القمر وزحل ..29 نوفمبر..

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قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، د.أشرف تادروس لبوابة أخبار اليوم، إن السماء تشهد يوم 29 نوفمبر، اقتران القمر و زحل.



وأضاف "يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) للمرة الثانية خلال هذا الشهر، حيث يترائى عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروب زحل الساعة 10:00 مساءً تقريبًا.



وأكد أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

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وتابع: «يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء».