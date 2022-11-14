لقاءات واجتماعات مكثفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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صورة الخبر: قناة السويس
قناة السويس

نشرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فيديو قصير لاجتماعات وزيارات واللقاءات المكثفة التي شهدها جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء، المقام على هامش قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وذكرت المنطقة الاقتصادية على صفحتها، أن الجناح شهد إقبالاً كثيفاً من زائري المنطقة الخضراء للتعرف على مشروعات المنطقة.

كما شهد الجناح توافد وفود أجنبية للتباحث مع الهيئة حول مشروعات متنوعة خاصة بقطاع صناعات الوقود الأخضر، فضلاً عن زيارة وزراء الحكومة ومسئولين رفيعي المستوى تفقد الجناح والتقوا بالمطورين الصناعيين المشاركين بجناح الهيئة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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