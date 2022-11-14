التعبئة الإحصاء: 42,7? معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2022

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صورة الخبر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2022.

حيث بلغ معـدل المساهمة فـي النشاط الاقتصادي نحو 42,7 ? من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالى، بينما كان 42,6 ? خلال الربع الثاني من عام2022 مقابل 43,7 ? في الربع المماثل من العام السابق.

وقد بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,6? مقابل 69,0? فى الربع السابق مقابل 70,9? في الربع المماثل من العام السابق ، الإنـاث 14,3? بينما كان 15.0% في الربع السابق مقابل 15,4 ? فى الربع المماثل من العام السابق).

فى حين بلغ معـدل المساهمـة ( في الحضر 42,7? ، فى الريف 42,7?) بينما كان ( في الحضر 42,4?، في الريف 42,8?) في الربع السابق، مقابل ( في الحضر 43,4 ? ، في الريف 43,9 ?) في الربع المماثل من العام السابق .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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