التعبئة الإحصاء: 42,7? معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2022.
حيث بلغ معـدل المساهمة فـي النشاط الاقتصادي نحو 42,7 ? من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالى، بينما كان 42,6 ? خلال الربع الثاني من عام2022 مقابل 43,7 ? في الربع المماثل من العام السابق.
وقد بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,6? مقابل 69,0? فى الربع السابق مقابل 70,9? في الربع المماثل من العام السابق ، الإنـاث 14,3? بينما كان 15.0% في الربع السابق مقابل 15,4 ? فى الربع المماثل من العام السابق).
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