التعبئة الإحصاء: 42,7? معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2022



الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2022.



حيث بلغ معـدل المساهمة فـي النشاط الاقتصادي نحو 42,7 ? من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالى، بينما كان 42,6 ? خلال الربع الثاني من عام2022 مقابل 43,7 ? في الربع المماثل من العام السابق.



وقد بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,6? مقابل 69,0? فى الربع السابق مقابل 70,9? في الربع المماثل من العام السابق ، الإنـاث 14,3? بينما كان 15.0% في الربع السابق مقابل 15,4 ? فى الربع المماثل من العام السابق).

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فى حين بلغ معـدل المساهمـة ( في الحضر 42,7? ، فى الريف 42,7?) بينما كان ( في الحضر 42,4?، في الريف 42,8?) في الربع السابق، مقابل ( في الحضر 43,4 ? ، في الريف 43,9 ?) في الربع المماثل من العام السابق .