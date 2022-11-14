أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري،خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 15 من نوفمبرالجاري، وفقد الجرام نحو 6 جنيهات، بعد ارتفاعه بقيمة 7 جنيهات بمستهل التعاملات، متأثرًا بزيادة الطلب على الشراء من ناحية، وارتفاع أسعار الذهب العالمية، خلال التداول على الأوقية بالبورصة العالمية من ناحية أخرى.
وتشهد الأسواق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الدولار، وحجم الطلب على الملاذ الآمن، وهو ما يدفع أسعار الذهب إلى التقلبات السعرية ما بين الصعود والهبوط.
وجاء سعر الذهب خلال تعاملات اليوم وفقا للأسعار المعلنة من قبل شعبة الذهب،بالاتحاد العام للغرف التجارية على النحو التالي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!