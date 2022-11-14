أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

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أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري،خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 15 من نوفمبرالجاري، وفقد الجرام نحو 6 جنيهات، بعد ارتفاعه بقيمة 7 جنيهات بمستهل التعاملات، متأثرًا بزيادة الطلب على الشراء من ناحية، وارتفاع أسعار الذهب العالمية، خلال التداول على الأوقية بالبورصة العالمية من ناحية أخرى.

وتشهد الأسواق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الدولار، وحجم الطلب على الملاذ الآمن، وهو ما يدفع أسعار الذهب إلى التقلبات السعرية ما بين الصعود والهبوط.

وجاء سعر الذهب خلال تعاملات اليوم وفقا للأسعار المعلنة من قبل شعبة الذهب،بالاتحاد العام للغرف التجارية على النحو التالي:

الاوقية : 1774 دولارًا

عيار 21 : 1266 جنيهًا

عيار 24 : 1447 جنيهًا

عيار 18 : 1085جنيهاً
عيار 14 : 846.5 جنيهاً

جنيه ذهب: 10128 جنيهاً بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

ويتم إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أكد أنه لا يوجد استيراد ذهب في الوقت الراهن، والتعاملات تتم بالسوق الداخلية فقط، لافتًا إلى أن المعيار الأساسي للتحكم في سعر الذهب بالسوق المحلية هو العرض والطلب، وليس سعر الدولار، حيث يتم توفير العملة الصعبة لشراء السلع الاستراتيجية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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