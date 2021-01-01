خبير يحدد طريقة بسيطة للتخلص من الذباب..بعد انتشاره بكثرة..



الذباب الذباب

يعاني كثير من المواطنين هذه الأيام، في المنازل والطرقات والمحال التجارية والمدارس والجامعات من انتشار الذباب بشكل مكثف.



ويتساءل المواطنين يوميًا عن الأسباب التي أدت لانتشار الذباب بهذه الطريقة لتجنبها، وفي هذا الصدد، تستعرض «المصري لايت» أسباب انتشار الذباب وطرق الوقاية منه، بالاستناد للدكتور مجدي مصطفى، أستاذ الطفيليات بكلية الطب البيطري، بجامعة القاهرة.



بداية استشهد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء Dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، بمقولة تشتهر بين علماء الطفيليات، تشير بأن «مصر جنة الطفيليات في الأرض».

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وأوضح مصطفى أن اقتران مصر بهذه المقولة يأتي لعدة أسباب وهي:مناسبة درجة حرارة مصر لمعظم الطفيليات وخاصة الحشرات.انتشار تلال من القمامة في ربوع شوارع الجمهورية.عدم وجود غطاء للخضروات والفاكهة في المحال.بواقي الخضروات والفاكهة وتسمى في علم الطفيليات بالـ«قمامة الطرية».برك المياه الناتجة من مكيفات الهواء وتعمل على جلب الناموس والذباب.اختفاء الناموسية من البيوت المصرية، وهي عبارة عن نسيج رقيق يحيط بالفراش ويعلوه ليمنع دخول البعوض والذباب وغيرها من الحشرات.ترك التراكمات الترابية في أرضية المنازل.اختفاء عربات الرش لتطهير الشوارع من بواقي القمامة.تغير الفصول المناخية.وعن الوقاية من انتشار الذباب، يقول مصطفى: «أنا بجيب لمونة وبدعك بيها الجزء العريان من أيدي، لأن زيت سيترونيلا، زيت اللمون، بيطرده لفترة معينة إلى جانب النضافة العامة».