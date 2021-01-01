9 فوائد مذهلة لزيت الخردل..



زيت الخردل زيت الخردل

يعتبر زيت الخردل مصدرًا غنيًا للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وله خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية ومضادات الأكسدة القوية والمعادن الأساسية المفيدة للصحة.



وهناك فوائد محتملة لاستخدام هذا الزيت، بما في ذلك الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتخفيف نزلات البرد والسعال، ومعالجة مشاكل الشعر والجلد.



ووفقا لما ذكره موقع "stylecraze"، هناك بعض فوائد مذهلة عند استخدام زيت الخردل :

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قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةيحتوي زيت الخردل على كميات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة (MUFA و PUFA) وأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، وتقلل هذه الدهون الجيدة من خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية بنسبة 50?.مضادة للفطريات والالتهاباتمن المعروف أن زيت الخردل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادة للالتهابات.خصائصه المضادة للالتهابات تعزى إلى وجود السيلينيوم، ومن المعروف أن هذا المعدن يقلل الألم والتورم ، وبالتالي يخفف من آلام المفاصل، وهذه الخاصية المضادة للالتهابات لزيت الخردل تجد استخدامها أيضًا في صياغة ديكلوفيناك ، وهو دواء مضاد للالتهابات.يقلل من تان والبقع الداكنةقد يؤدي تدليك وجهك بزيت الخردل بانتظام إلى تقليل السمرة والبقع الداكنة وتصبغ الجلد بشكل ملحوظ.قد يحسن لون البشرةزيت الخردل غني بفيتامينات ب المركب، وهذه الفيتامينات قد تعزز صحة الجلديمكنك خلط كميات متساوية من زيت الخردل وزيت جوز الهند ، ودلكي هذا المزيج على بشرتك كل ليلة لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بغسول خفيف للوجه.يعمل كواقي شمسي طبيعيدلكي كمية صغيرة من زيت الخردل على بشرتك قبل الخروج من المنزل، الزيت غني بفيتامين هـ.المغذيات قد تحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والسموم البيئية.تأكد من عدم استخدام الكثير من الزيت على وجهك، لأنه قد يجذب الغبار والتلوث.قد يعالج الطفح الجلدي والالتهاباتيحتوي زيت الخردل على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. قد يساعد الزيت في علاج الطفح الجلدي والحساسية والالتهابات، وقد يمنع أيضًا جفاف الجلد والحكة. ومع ذلك ، لا توجد بيانات كافية لإثبات هذه الادعاءات.مضاد للشيخوخةيحتوي زيت الخردل على فيتامين إي ، وهذا الفيتامين قد يساعد في تقليل التجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة المبكرة.قد يحفز نمو الشعريحافظ تدليك الشعر المنتظم على تغذية فروة الرأس، وقد يحفز زيت الخردل نمو الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس، ويحتوي على البروتين ، وهو مكون رئيسي للشعر ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد يغذي هذان العنصران المغذيان شعرك.الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لهذا الزيت قد تمنع التهابات فروة الرأس وتساقط الشعر.دلكي القليل من الزيت على شعرك وفروة رأسك، وغطي شعرك بقبعة الاستحمام لمدة ثلاث ساعات تقريبًا واغسلي شعرك بالبلسم كالمعتاد، وبعد استخدامات قليلة ، قد ترى نتائج واضحة.يمنع الشيب المبكر للشعرزيت الخردل مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي قد تساعد في منع شيب الشعر المبكر، ويمكنك استخدام الزيت قبل النوم أو في الصباح، ضعي زيت الخردل على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.