طريقه عمل فطيرة جبن بالفرن



فطيرة جبن بالفرن فطيرة جبن بالفرن

المكونات



مكونات عجينة الفطائر



كوبان من الدقيق.

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ملعقة صغيرة ونصف من السكر.ثمن ملعقة صغيرة من الملح.60 غراماً من السمن النباتي.170 غراماً من الزبدة.4 ملاعق كبيرة من الماء المثلج.مكونات الحشوة4 أكواب من جبنة الشيدر المبشورة.6 بيضات.كوب ونصف من الحليب.نصف ملعقة صغيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.طريقة التحضيرخلط السمن والزبدة والدقيق والملح والسكريوضع السمن والزبدة والدقيق والسكر والملح معاً في وعاء محضر الطعام، تخلط المكونات حتى يتكون مزيج خشن.إضافة الماءيسكب الماء مع الاستمرار بالخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.تبريد العجينةتجمع وتنقل العجينة إلى سطح العمل، ثم تلف بغلاف بلاستيكي وتبرد بالثلاجة لمدة 30 دقيقة.خلط البيض والحليب والملح والفلفليوضع البيض والحليب والملح والفلفل في كوب كبير، تخلط المكونات معاً.فرد واقسيم العجينةتفرد العجينة باستخدام الشوبك كما في الصورة، ثم تقسم باستخدام كوب إلى دوائر، تبرد مرة أخرى لمدة 10 دقائق.ترتيب قطع العجين في صينية الخبز وإضافة الحشوةترتب قطع العجين في صينية المافن المرشوشة بالزيت، ثم يسكب القليل من مزيج البيض والحليب في كل قطعة، ثم توزع الجبنة بالتساوي.خبز فطيرة الجبنتخبز صينية الفطائر في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180° لمدة 30 دقيقة، ثم تبرد على رف سلكي لمدة 5 دقائق.تقديم فطيرة الجبنتقدم فطائر الجبن مباشرة في طبق التقديم.