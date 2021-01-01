طريقه عمل فطيرة جبن بالفرن

فطيرة جبن بالفرن
المكونات
مكونات عجينة الفطائر
كوبان من الدقيق.
ملعقة صغيرة ونصف من السكر.
ثمن ملعقة صغيرة من الملح.
60 غراماً من السمن النباتي.
170 غراماً من الزبدة.
4 ملاعق كبيرة من الماء المثلج.
مكونات الحشوة
4 أكواب من جبنة الشيدر المبشورة.
6 بيضات.
كوب ونصف من الحليب.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
خلط السمن والزبدة والدقيق والملح والسكر
يوضع السمن والزبدة والدقيق والسكر والملح معاً في وعاء محضر الطعام، تخلط المكونات حتى يتكون مزيج خشن.
إضافة الماء
يسكب الماء مع الاستمرار بالخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.
تبريد العجينة
تجمع وتنقل العجينة إلى سطح العمل، ثم تلف بغلاف بلاستيكي وتبرد بالثلاجة لمدة 30 دقيقة.
خلط البيض والحليب والملح والفلفل
يوضع البيض والحليب والملح والفلفل في كوب كبير، تخلط المكونات معاً.
فرد واقسيم العجينة
تفرد العجينة باستخدام الشوبك كما في الصورة، ثم تقسم باستخدام كوب إلى دوائر، تبرد مرة أخرى لمدة 10 دقائق.
ترتيب قطع العجين في صينية الخبز وإضافة الحشوة
ترتب قطع العجين في صينية المافن المرشوشة بالزيت، ثم يسكب القليل من مزيج البيض والحليب في كل قطعة، ثم توزع الجبنة بالتساوي.
خبز فطيرة الجبن
تخبز صينية الفطائر في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180° لمدة 30 دقيقة، ثم تبرد على رف سلكي لمدة 5 دقائق.
تقديم فطيرة الجبن
تقدم فطائر الجبن مباشرة في طبق التقديم.
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