"cop27" .. إطلاق مبادرة تمكين المرأة الأفريقية



مبادرة تمكين المرأة الأفريقية مبادرة تمكين المرأة الأفريقية



شهدت المنطقة الزرقاء بمقر انعقاد قمة شرم الشيخ، إطلاق مبادرة تمكين المرأة الأفريقية في المجتمعات المحلية، داخل قاعة أحمس، وبحضور وزيرات مصر وأفريقيا، ضمن فعاليات يوم المرأة، أحد الأيام المواضعية بقمة المناخ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم المرأة، بحضور وزيرة التخطيط والتضامن والهجرة والثقافة والمجلس القومى للمرأة، أن مبادرة تمكين المرأة الأفريقية في المجتمعات المحلية لتكون أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، بالتركيز على الأمن الغذائي والمائي واتاحة فرص اقتصادية للمرأة في هذه المجتمعات.

