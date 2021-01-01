تعرف علي الأماكن المناسبة لوضع الشموع المعطرة

الشموع المعطرة هى واحدة من الطرق المهمة التي تساعد في الاسترخاء وامتصاص الطاقة السلبية، ولكن هناك الكثير من يواجه صعوبة في تحديد المكان المناسب لوضع الشمعة في المنزل، فهناك نقاط مهمة يجب التفكير بها عندما تبحث عن المكان المناسب لوضع الشمعة، بدأ من نوع الغرفة واستخداماتها، والرائحة العطرية التي تمتلكها هذه الشمعة، والغرض الأساسي من الشمعة المعطرة وحجم الغرفة بجانب أنها وسيلة بسيطة لزيادة رقي ديكور منزلك وموضة2023 هذا العام، لذا يستعرض اليوم السابع الإمكان المناسبة لوضع كل شمعة حسب الغرفة والروائح المناسبة لها وفقًا لموقع "harlemcandlecompany" كما يلي:
غرفة نوم
غرفة النوم هي مكان للشعور بالراحة والاسترخاء، فيمكن الشموع أن تساعد في خلق هذا الجو المثالي والهادئ، فيفضل أن توضع على منضدة أو خزانة أمنة، مع تجنب وضعها بالقرب من الفرش أو الستائر أو الملابس، وألا تنامي وهي مشتعلة، وتشمل روائح الشموع المفضلة لغرفة النوم، لافندر، وياسمين، وخشب الصندل
دورة المياه
أولاً يجب أن تكون بيئة الحمام نظيفة وفي الليل، من الجيد إضافة لمسة أثناء استخدام الحمام لزيادة الشعور بالراحة من المتاعب بعد يوم حافل، يمكنك وضع الشمعة على ظهر المرحاض أو على منضدة الحمام، أو ضعيها على جانب حوض الاستحمام لتعزيز استمتاعك في الاستحمام، ويفضل استخدام الروائح الحمضية والطازجة والحلوة للحمام لخلق شعور بالنظافة، مثل الفانيلا، الحمضيات، نعناع
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