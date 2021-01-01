تعرف علي الأماكن المناسبة لوضع الشموع المعطرة

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الشموع المعطرة


‎‎الشموع المعطرة هى واحدة من الطرق‎ ‎المهمة‎ ‎التي تساعد في الاسترخاء وامتصاص الطاقة ‏السلبية، ولكن هناك الكثير من يواجه صعوبة في تحديد المكان المناسب لوضع الشمعة ‏في المنزل، فهناك نقاط مهمة يجب التفكير بها عندما تبحث عن المكان المناسب لوضع‎ ‎الشمعة، بدأ من نوع الغرفة‎ ‎واستخداماتها،‎ ‎والرائحة‎ ‎العطرية التي تمتلكها هذه‎ ‎الشمعة، ‏والغرض الأساسي من الشمعة المعطرة وحجم الغرفة ‎ بجانب أنها وسيلة بسيطة لزيادة رقي ديكور منزلك وموضة2023 هذا العام، لذا يستعرض اليوم السابع الإمكان المناسبة لوضع كل شمعة حسب الغرفة ‏والروائح المناسبة لها‎ وفقًا لموقع "harlemcandlecompany" كما يلي:

غرفة نوم‎ ‎
غرفة النوم هي مكان للشعور بالراحة والاسترخاء، فيمكن الشموع أن تساعد في ‏خلق هذا الجو المثالي والهادئ، فيفضل أن توضع على منضدة أو خزانة أمنة،‎ ‎مع‎ ‎تجنب ‏وضعها بالقرب من الفرش أو الستائر أو الملابس، وألا تنامي وهي مشتعلة،‎ ‎وتشمل ‏روائح الشموع المفضلة لغرفة النوم، لافندر، وياسمين، وخشب الصندل‎ ‎

دورة المياه‎ ‎
أولاً يجب أن تكون بيئة الحمام نظيفة‎ ‎وفي الليل، من الجيد إضافة لمسة أثناء ‏استخدام الحمام لزيادة الشعور بالراحة من المتاعب بعد يوم حافل، يمكنك وضع الشمعة ‏على ظهر المرحاض أو على منضدة الحمام، أو ضعيها على جانب حوض الاستحمام ‏لتعزيز استمتاعك في الاستحمام‎، ويفضل استخدام الروائح الحمضية والطازجة والحلوة للحمام لخلق شعور بالنظافة، مثل‎ ‎الفانيلا، الحمضيات،‎ ‎نعناع‎ ‎


في المكتب‎ ‎
يجب أن تكون بيئة المكتب مكانًا مناسبا للتركيز، قد تكون إضافة شمعة إلى مكتبك هو ‏الدفعة الصغيرة التي تحتاجها لتجربة أسبوع عمل أكثر إنتاجية، ضع شمعتك على رف أو ‏على مكتبك، والروائح التي يمكن‎ ‎استخدامها‎ ‎الليمون،‎ ‎والبرتقال، والقرفة‎. ‎

غرفة المعيشة‎ ‎
غرفة المعيشة هي المكان الذي يقضي فيه الكثير من الناس معظم أوقات فراغهم، هناك ‏عدة أماكن يمكنك وضع الشمعة فيها مثل الطاولات الجانبية وطاولات القهوة والرفوف،‎ ‎وتشمل روائح الشموع الشائعة لغرفة المعيشة‎ ‎الصنوبر والعنبر.‎

المصدر: موقع "harlemcandlecompany"

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