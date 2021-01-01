إزاي‎ ‎تختار‎ ‎الساعة‎ ‎المناسبة حسب ملابسك‎



الساعة‎ ‎المناسبة حسب ملابسك‎ الساعة‎ ‎المناسبة حسب ملابسك‎



نادرا ما تجد رجل يتميز بشياكته وأناقته والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في إطلالته إلا وكان يرتدي ساعة يد، وللحرص على استكمال تلك الشياكة يجب أن يكون لكل مناسبة إطلالتها الخاصة، فيجب على كل رجل ‏أن يتعلم اختيار شكل الساعة المناسب مع الملابس التى يرتديها سواء كانت رياضية أو ‏كلاسيكية، أو‎ ‎كاجوال، لذا يستعرض "اليوم السابع" أشكال الساعات المختلفة وفقاً لموقع "suitsexpert" كما يلي: ‎



الساعات كلاسيكية‎ ‎

تُعرف هذه الساعة بشكلها البسيط المصنوع من الجلد الأسود أو البني أو الأزرق، ويمكن‎ ‎اختيار‎ ‎لون يناسب جميع الملابس حتى لا تتكلف شراء ألوان مختلفة منها، ويمكن‎ ‎ارتدائها‎ ‎على ‏الملابس الكلاسيكية، أو على ملابس العمل‎ ‎إذا‎ ‎كان يفرض عليكم زي موحد‎. ‎



الساعات الرياضية‎ ‎

هي ساعات غليظة تحتوي على الكثير من العقارب والعلامات، التي تناسب نوع الرياضة ‏التي تمارسها أو تحتاجها سواء جري أو مشي، فيها عداد للخطوات، يمكن ارتدائها مع الملابس ‏الرياضية، أو الكاجوال‎

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الساعات الطبية‎ ‎الساعات الطبية أو "سمارت وواتش" تستخدم هذه الساعات لحسابات السعرات الحرارية وضربات القلب‎ ‎والحركة، وتنظيم ‏الدورة الدموية، وهذه الساعات يمكن ارتدائها مع الملابس‎ ‎الكاجوال‎ ‎عند الذهاب للعمل‎ وأيضاً عند ممارسة الرياضة.ساعات الغوص‎ ‎تتميز بجلدها المطاطي، وهي مصممة لتكون مضادة‎ ‎للمياه، لتكون مناسبة لملابس ‏السباحة والغوص‎، كما أن شكلها الراقي يجعلها مناسبة للارتداء على الملابس الكاجوال.ساعة الطيارين‎ ‎"الرقمية"تتميز هذه الساعة بأشكالها المختلفة واحجامها المختلفة أيضا، وهي مصنوعة من الجلد، ‏وتتميز بأن الساعة بها ترقيم وليست عقارب بالإضافة إلى وجود التاريخ بشكل واضح، ‏يمكن‎ ‎ارتدائها‎ ‎على الكثير من أنماط الملابس،‎ ‎الكاجوال‎ ‎والملابس الرياضية أو للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة فهي مناسبة لجميع الأعمار من الشباب‎. ‎