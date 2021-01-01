وصفات للتنحيف مجربة ومضمونة لإنقاص الوزن

يعتبر القرنبيط من الخضروات المغذية للغاية فهو مفيد للصحة العامة للفرد لأنه محمل بالألياف وغني أيضًا بفيتامين C و K و B6 إضافة إلى انه منخفض السعرات الحرارية
القرنبيط غذاء رائعًا لفقدان الوزن.
يعتبر القرنبيط من الخضروات منخفضة الكربوهيدرات فهو طعام مفيد لمن يتبعون حمية الكيتو إليك وصفة سهلة من القرنبيط اللذيذة التي يمكنك تجربتها.
كاري القرنبيط
-أولا سخني الزيت في مقلاة أضيفي بذور الكمون ثم يضاف البصل المفروم ويضاف الزنجبيل والثوم المهروس ويقلى حتى يصبح نصف شفاف.
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