وصفات للتنحيف مجربة ومضمونة لإنقاص الوزن



إنقاص الوزن إنقاص الوزن



يعتبر القرنبيط من الخضروات المغذية للغاية فهو مفيد للصحة العامة للفرد لأنه محمل بالألياف وغني أيضًا بفيتامين C و K و B6 إضافة إلى انه منخفض السعرات الحرارية



القرنبيط غذاء رائعًا لفقدان الوزن.

يعتبر القرنبيط من الخضروات منخفضة الكربوهيدرات فهو طعام مفيد لمن يتبعون حمية الكيتو إليك وصفة سهلة من القرنبيط اللذيذة التي يمكنك تجربتها.



كاري القرنبيط

-أولا سخني الزيت في مقلاة أضيفي بذور الكمون ثم يضاف البصل المفروم ويضاف الزنجبيل والثوم المهروس ويقلى حتى يصبح نصف شفاف.

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- أضيفي مسحوق الكركم ، ومسحوق الفلفل الأحمر الكشميري ، ومسحوق الكزبرة على نار منخفضة-اخلطي التوابل و ضعي الطماطم المفرومة و 1 ثرة من الفلفل الأخضر حار.- اخلطهم جيدًا وابدأ في تقليبهم على نار منخفضة إلى متوسطة منخفضة.-نضيف زهيرات القرنبيط المقطعة ونمزجها جيداً مع الماسالا. أضف الملح حسب الرغبة.لتحضير الكاري أضف كوب ماء.غطي المقلاة بغطاء واطبخي القرنبيط بالكاري على نار منخفضة إلى متوسطة منخفضة.بمجرد أن يصبح القرنبيط طريًا وينضج جيدًا ، أضيفي بعض أوراق الحلبة واخلطيهم. تُزين ببعض أوراق الكزبرة وتُقدّم ساخنة.