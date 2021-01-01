مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

يحذر الخبراء من المكملات الغذائية التي قد "تسبب" تساقط الشعر فقد يؤدي الإفراط في تناول نوع واحد إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان وتشير دراسة جديدة إلى أن نوعًا شائعًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
وفقا لموقع express وجدت دراسة نشرت في مجلة Biosensors and Bioelectronics أن تناول الكثير من النيكوتيناميد ريبوسيد (NR) ، المعروف أيضًا باسم فيتامين B3 ، قد يكون ضارًا بالصحة العامة.
بينما يرتبط الفيتامين بفوائد القلب والأوعية الدموية ، تشير الدراسة الجديدة إلى أن فيتامين B3 قد يكون له عواقب أكثر خطورة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!