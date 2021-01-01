هيئة الغذاء والدواء .. تحذير عاجل من الإفراط في تناول الزنجبيل



تناول الزنجبيل تناول الزنجبيل



يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية قد تقلل من الغثيان والتورم، ويبدو أن هذه المواد الكيميائية تعمل في المعدة والأمعاء، ولكنها قد تساعد أيضًا الدماغ والجهاز العصبي على التحكم في الغثيان.



ويستخدم الناس، الزنجبيل بشكل شائع للعديد من أنواع الغثيان والقيء، كما أنها تستخدم لتقلصات الدورة الشهرية وهشاشة العظام والسكري والصداع النصفي.



أضرار الزنجبيل

ولكن حذرت هيئة الغذاء والدواء، من الإفراط في تناول الزنجبيل لأنه قد يسبب آثارًا جانبية خفيفة بما في ذلك حرقة المعدة والإسهال والتجشؤ وعدم الراحة العامة في المعدة.

قد يعجبك أيضا...

كما إن تناول جرعات أعلى من 5 جرام يوميًا يزيد من خطر الآثار الجانبية عند وضعه على الجلد، فمن المحتمل أن يكون الزنجبيل آمنًا عند استخدامه على المدى القصير، وقد يسبب تهيج الجلد لبعض الأشخاص.اضطرابات النزيف: تناول الزنجبيل قد يزيد من خطر النزيفالقلب: قد تؤدي الجرعات العالية من الزنجبيل إلى تفاقم بعض أمراض القلبالجراحة: الزنجبيل قد يبطئ تخثر الدم، وقد يسبب نزيفًا إضافيًا أثناء الجراحة وبعدها، فتوقف عن استخدام الزنجبيل قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.