هيئة الغذاء والدواء .. تحذير عاجل من الإفراط في تناول الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية قد تقلل من الغثيان والتورم، ويبدو أن هذه المواد الكيميائية تعمل في المعدة والأمعاء، ولكنها قد تساعد أيضًا الدماغ والجهاز العصبي على التحكم في الغثيان.
ويستخدم الناس، الزنجبيل بشكل شائع للعديد من أنواع الغثيان والقيء، كما أنها تستخدم لتقلصات الدورة الشهرية وهشاشة العظام والسكري والصداع النصفي.
أضرار الزنجبيل
ولكن حذرت هيئة الغذاء والدواء، من الإفراط في تناول الزنجبيل لأنه قد يسبب آثارًا جانبية خفيفة بما في ذلك حرقة المعدة والإسهال والتجشؤ وعدم الراحة العامة في المعدة.
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