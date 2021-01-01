هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ الفيروس المخلوي



الفيروس المخلوي الفيروس المخلوي

يسبب الفيروس المخلوي التنفسي rsv، التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائع الانتشار للغاية لدرجة أن بعض العلماء يؤكدون إصابة معظم الأطفال به قبل بلوغهم السنتين، كما أنه يمكن أن يصيب البالغين أيضًا.







وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معدلات انتشار الفيروس المخلوي التنفسي أعلى من الإنفلونزا وكورونا وغيرها من الفيروسات المختلفة في الوقت الحالي، وهذا الفيروس ليس جديد على مصر، حيث إن هذا الأمر متكرر الحدوث في مثل هذه الأيام.

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وأوضح: «الأعمار الأكثر عرضة للإصابة من سن الولادة إلى سن سنتين أو أكثر وقد يصيب البالغين، والأكثر عرضة للإصابة الذين لديهم مشكلة في الجهاز المناعي أو من لديهم مشكلات في القلب وكبار السن، منوها: «يجب التغذية الجيدة والمحافظة على النظافة العامة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية»، مؤكدا: «الكمامة تحمي من العدوى».ويمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بمن فيهم الأطفال في عمر 12 شهرًا فيما دون (الرضّع)، خاصة أبناء الولادة المبكرة، والبالغين الأكبر سنا، والأشخاص المصابين بمرض القلب والرئة، وأي شخص مصاب بضعف جهاز المناعة، وفقًا لـ مقالة خاصة نُشرت في مجلة مايو كلينك العلمية (Mayo Clinic Proceedings).