زيلينسكي يشيد بقرار الأمم المتحدة ضد روسيا

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي


أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سعادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا وإعادة إعمارها بسبب شن الحرب عليها.

وقال زيلينسكي عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "من انتصار التحرير في خيرسون إلى النصر الدبلوماسي في نيويورك، أعطت الجمعية العامة للتو الضوء الأخضر لإنشاء آلية للتعويض عن الجرائم الروسية في أوكرانيا، المعتدي سيدفع ثمن ما فعله!‏".

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أنها وافقت على مشروع قرار ينص على تحمل روسيا المسؤولية بدفع تعويضات لـ أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الاثنين، إن روسيا لن تقبل شروطا مسبقة بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بما في ذلك المطالبة بسحب القوات.

وأشار جروشكو في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إلى ضرورة أخذ الأوضاع على الأرض في الاعتبار خلال الحوار.

وأكد جروشكو، في وقت سابق، أن توسيع الناتو لن يساعد في تعزيز أمن الحلف، واصفا انضمام أوكرانيا إليه في الوقت الحالي بـ(الأمر المجنون).

المصدر: روسيا اليوم

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