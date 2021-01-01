زيلينسكي يشيد بقرار الأمم المتحدة ضد روسيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سعادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا وإعادة إعمارها بسبب شن الحرب عليها.
وقال زيلينسكي عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "من انتصار التحرير في خيرسون إلى النصر الدبلوماسي في نيويورك، أعطت الجمعية العامة للتو الضوء الأخضر لإنشاء آلية للتعويض عن الجرائم الروسية في أوكرانيا، المعتدي سيدفع ثمن ما فعله!".
وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أنها وافقت على مشروع قرار ينص على تحمل روسيا المسؤولية بدفع تعويضات لـ أوكرانيا وإعادة إعمارها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!