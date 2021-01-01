روسيا تعلن "حصيلة ثقيلة" لخسائر الجيش الأوكراني



خسائر الجيش الأوكراني خسائر الجيش الأوكراني

كشفت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، حصيلة الخسائر التي أوقعتها القوات الروسية في صفوف الجيش الأوكراني.



وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 120 مقاتلا من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في لوغانسك خلال يوم واحد.



وأضاف بيان الوزارة أنه تم "القضاء على أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا جراء إحباط هجوم للقوات الاوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".

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ووفق البيان فقد تمت "تصفية نحو 90 عسكريا أوكرانيا كانوا بصدد الهجوم على محور كراسني ليمان".وأكد البيان "تدمير 3 مراكز قيادة و54 وحدة فرعية مدفعية و174 موقع تمركز لقوات كييف ومعداتها".كذلك فقد تم "تدمير محطتي رادار مضادتين للبطاريات ورادار لمنظومة (إس-300) للدفاع الجوي"، وفق البيان.وبالنسبة لجبهة خيرسون فتم "تدمير مستودع للأسلحة في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى مخزن للوقود في مقاطعة خاركوف".جدار حدوديبدأت أوكرانيا خلال الساعات الماضية، في تشييد جدار على طول حدودها مع بيلاروسيا، بالأخص في مناطق جيتومير وفولين وريفني شمالي البلاد.وقال كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن الأعمال المتعلقة بتثبيت التحصينات وتجميع الحواجز على طول الحدود، جارية على قدم وساق، وتم تجميع حتى الآن تحصينات وجدار على طول 3 كيلومترات على الحدود في منطقة فولين.وأشار تيموشينكو إلى أن التحصينات ستقام أيضا في المناطق المتاخمة لروسيا، علما أن أوكرانيا وبيلاروسيا تشتركان في حدود تبلغ نحو 1000 كيلومتر.زيلينسكي يزور خيرسونعلّق الكرملين على زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، لخيرسون بعد انسحاب القوات الروسية منها الأسبوع الماضي.وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن الزيارة بأن "خيرسون لا تزال روسية رغم زيارة زيلينسكي".وتابع قائلا: "نترك الأمر من دون تعليق. تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية".وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية أشهر من السيطرة عليها، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.