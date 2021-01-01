ضحايا في جامعة فرجينيا .. بعد إطلاق نار

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صورة الخبر: صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث


شهدت جامعة فرجينيا الأميركية، إطلاق نار، الإثنين، أسفر عن مقتل 3 من الطلاب وهم لاعبون في فريق كرة القدم الخاص بالجامعة، بالإضافة إلى إصابة لاعبين آخرين، فيما قالت السلطات إن المهاجم طالب في الجامعة وكان عضوا سابقا في الفريق.

وأوضحت الشرطة أن المتهم بارتكاب الهجوم يدعى كريستوفر جونز جونيور، لافتة إلى أنه محتجز، بينما حدد رئيس جامعة فرجينيا، جيم رايان، هوية القتلى الثلاثة، وهم دشين بيري، ولافيل ديفيس جونيور، وديفين تشاندلر. وأصيب لاعبان آخران في الهجوم.

كما أشارت إلى أن الجريمة حصلت أثناء عودة حافلة فريق كرة القدم للحرم الجامعي.

وتم إلغاء الدروس في الجامعة، اعتبارا من الساعة 10:33 من صباح الإثنين، ووصل عناصر الإف بي آي (مكتب التحقيقات الفدرالي) إلى موقع الجريمة، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الأميركي.

المصدر: skynewsarabia

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