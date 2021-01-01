صحفي شبكة "ذا أثليتك" عن حوار عبدالله السعيد : الأهلي رفض التعليق



عبدالله السعيد عبدالله السعيد



كشف نيك ميلر صحفي شبكة "ذا أثليتك" عن كواليس حواره مع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.



وتحدث عبد الله السعيد في حوار مطول مع موقع ذا أثليتك الأمريكي عن أزمته الشهيرة مع الأهلي.



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وقال نيك ميلر لـ FilGoal.com: "كيف سمعت عن القضية؟ المرة الأولى كانت تحدث عنها الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين".وأضاف "أردت معرفة المزيد عن القصة ولا توجد طريقة لفعل ذلك أفضل من اللاعب نفسه".وتابع "أوصلني الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين بمحاميه الذي رتب المقابلة".واستطرد "أستطيع أن أرى سبب انزعاج الأهلي، لكن في رأيي كان ردهم غير متناسب تمامًا، ولم يكن يجب وضع البند المتنازع عليه في الاتفاق مع اللاعب".وأتم "تواصلت مع مسؤولي النادي وقسم الإعلام وفريقهم القانوني، واختاروا جميعًا عدم التعليق، كما هو موضح في المقال".وكان الأهلي قد حصل على حكم قضائي بإلزام عبد الله السعيد بدفع مليوني دولار بسبب خرق تعاقد رحيله إلى أهلي جدة وعودته إلى بيراميدز.وحصل السعيد على حكم من المحكمة الرياضية (كاس) على صحة موقفه قبل أن يحصل الأهلي على حكم قضائي.