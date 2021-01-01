الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس.. فيديو

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صورة الخبر: هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية


يهتم الشعب المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا، مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الملحوظ في فترات الليل .

تحذير للمواطنين
وحذرت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من وجود فارق كبير في درجات الحرارة ما بين النهار والليل، قائلة:" بعد غياب أشعة الشمس يصل فرق درجات الحرارة لـ 10 درجات مئوية ".

وتابعت منار غانم في تصريحات تليفزيونية:" طقس اليوم يشهد أجواء خريفية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية ، مشيرة إلى أن الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط ، مع وجود زيادة في فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار".

وأكملت منار غانم: الأجواء في المساء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية في الصباح الباكر، والساعات المتأخرة من الليل، وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق محافظات شمال الوجه البحري ومدن القنال".

من جانبها حذرت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية سائقي السيارات من السير بسرعة فى الساعات الصباحية، موضحة أن البلاد فى الصباح تشهد شبورة، ولذلك ننصح السائقين بـ الالتزام بتعليمات المرور.

وتابعت :" هذه الفترة نشهد تقلبات جوية، ففى يوم نشهد أمطار، ويوم نشهد رياح، ويوم يكون مستقر، ولذلك نؤكد أن متابعة النشرات الجوية من الأشياء المهمة للغاية".

وكشفت عن أن معدلات الأمطار في مصر ارتفعت فى الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة وذلك ناتج عن تأثير التغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن التغيرات المناخية تؤثر أيضًا على فصل الصيف، فالجميع يشعر بالارتفاع الكبير فى درجات الحرارة فى فصل الصيف.

المصدر: elbalad

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