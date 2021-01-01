ماذا قال العلماء .. حقيقة سرقة الجن للمال والذهب من البيوت



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان



هل الجن يسرق المال والذهب .. سؤال حائر بين الناس ، يطفو على السطح من وقت الى آخر ، فتجد الرجل يضع أموالا في مكان بالمنزل أو بالتحديد في غرفته ، وفجأة وبعد فترة يجدها غير مكتملة أو غير موجودة ، رغم أنه على ثقة ويقين في أهل بيته ، فيضطر الشخص إلى اتهام الجن والعفاريت بالسرقة ، وتوجه كثير من المواطنين الذين تعرضوا لمثل هذه المواقف إلى المؤسسات الدينية من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، أو من خلال البرامج الدينية عبر التلفزيون .



هل الجن يسرق المال والذهب

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يستطيع الجزم بهذا الأمر ، إلا أنه يسمع من كثير من المواطنين ، بأنهم يضعون أموالا أو أشياء قيمة في أماكن مخصصة لهم في المنزل ، وبعد فترة لا يجدونها أو يجدونها منقوصة .



أما الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي قال في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية : " إن الجن لا يسرق طبقا لما جاء في القرآن والسنة ، مؤكدا أن «الرسول قال إن (الجن لا يفتح مغلقا)، ونبهنا النبي لغلق الأبواب وحفظ الأموال».

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بينما قال فريق آخر من العلماء ليس من المستبعد أن يسرق الجن بعض أمتعة أو نقود بني آدم؛ لأن الجن فيهم الصالحون والطالحون، قال تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا{الجن: 11}. وثبت في السنة سرقة الشيطان من طعام الصدقة كما في حديث أبي هريرة الطويل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 37885.ومع هذا فقد ثبت في صحيح السنة أن الشياطين (الذين هم مردة الجن) لا يفتحون بابا ولا يحلون وكاء ولا يكشفون إناء، فقد جاء في الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الأبواب، وأوكوا السقاء، وأكفئوا الإناء، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء... وفي رواية: واذكروا اسم الله.دعاء للحفظ من الجنقد ورد عن رسول الله أنه كان يعلم الجن أمور دينهم فذات يوم افتقده الصحابة رضي الله عنهم فلم يروه إلا في اليوم الثاني فسألوا عن تغيبه وقلقهم عليه فقال لهم إنه كان يعلمهم القران وأخذهم حتي بين لهم المكان الذي كان يعلمهم فيه وأثار نيرانهم .تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الله الحي الباقي الدائم الذي لايموت.تحصنت بالله الذي بسط الأرض على ماء فجمد، توكلت على الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا.تحصنت بالله الذي رزق الخلق ولم ينسه منهم أحدا.تحصنت بالله العلي العظيم من شر شياطين الإنس والجن.تحصنت بالله العلي العظيم من شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض وشر الحساد وشر كل ذي شر لاأطيق شره ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء قدير إن ربي على صراط مستقيم.آمنت بالله العلي العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لاإنفصام لها والله سميع عليم .تحصنت بالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم(ثلاث مرات).تحصنت بالله الذي ليس منه شيء ممتنع. تحصنت بالله الذي بيده ملكوت كل شيء وهويجير ولا يجار عليه.تحصنت بالله بأسمائه الحسنى كلها عائذين من الأبالسة،ومن شر شياطين الإنس والجن،ومن شر كل معلن أو مسر.حصنت بالله من شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ،ويكمن بالليل ويخرج بالنهار.تحصنت بكلمات الله التامات من شر ما خلق.تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا تحصنت بالله رب العباد من العباد.تحصنت بالله العلى العظيم من همزات ونزعات الشياطين،تحصنت بالله العلى العظيم من تزين وتخزين الشياطين.تحصنت بالله العلى العظيم من إغواء وإضلال وتخييل الشياطين. تحصنت بالله العلى العظيم من نسيان وتخويف الشياطين. تحصنت بالله العلى العظيم من ترويع وتفزيع الشياطين. تحصنت بالله العلى العظيم من صرع وصداع وصدود الشياطين. تحصنت بالله العلى العظيم من خبث وخبائث الشياطين. تحصنت بالله العلى العظيم من مكر ومكائد الشياطين.تحصنت بالله العلى العظيم من وساوس ومس وسلطان الشياطين وأعوذ بالله العلى العظيم أن يحضرون.تحصنت بالله واعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.واستعنت بالله واستعذت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.واستغثت بالله واستجرت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.واستنصرت بالله واسترحمت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.واستهديت بالله واسترحمت واستعنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.واستدفعت كل إيذاء وبلاء وشر وشقاء عني وعن أهلي ومالي وعن زوجي وعن جميع المسلمين بلاحول ولا قوة إلا بالله.نعوذ بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ، من شر ما خلق وذرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي.نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم .نعوذ بكلمات الله التامة, من كل شيطان وهامة, ومن كل عين لامة.