تغفر ذنبك .. احرص على هذه الصلاة ولو مرة واحدة في العمر

قال الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف ،إن سيدنا موسى عليه السلام دعا قومه ذات يوم لأداء صلاة الاستسقاء ،لينزل المطر ، فأوحى له الله أنه لن ينزل المطر لأن بينهم عاصي ، فنادي موسى في قومه فقال : “يا قوم ان بيننا عاصي فليخرج من بيننا الآن حتى ينزل المطر ، إلا أن العاصي لم يخرج ، فصلى موسى صلاة الاستسقاء ، ونزل المطر، فقال يارب لما أنزلت المطر ولم يخرج من بيننا العاصي ؟ ، فقال الله تعالى ” لقد تاب توبة لا يعلمها الا أنا “ ، فسأل موسى ربه : من هو يارب ؟ ، فقال الله تعالى : ”سترته عند المعصية فكيف أفضحه عند التوبة.
وأضاف الداعية الإسلامي أن من أخطأ ووقع في المعصية أو الذنب ثم يحسن الطهور أو الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو فيهما بغفران والرحمة ، إلا وغفر الله له ذنبه ، وتسمى صلاة التوبة ، فاحرص عليها ، وأوعي تفوتك هذه الصلاة ولو لم تؤدها احرص عليها ولو مرة في العمر.
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