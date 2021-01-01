هل صلاته صحيحة .. من صلى الظهر جهرا

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من صلى الظهر جهرا هل صلاته صحيحة وهل ينقص ثوابها أم يتطلب سجدتين للسهو؟، لعله من الأمور التي تخفى على الكثيرين ، فإن كانت أحكام صلاة الظهر من حيث حكمها، ووقتها وكيفيتها وشروطها وفضلها وعدد ركعاتها وسنتها وما نحوها من المعلومات، إلا أنه يظل استفهام عن من صلى الظهر جهرا

هل ينقص الثواب ويؤثر على صحتها؟، من أسرار صلاة الظهر غير المعروفة والتي تثير القلق لدى من يجهرون بها.



من صلى الظهر جهرا

من صلى الظهر جهرا هل صلاته صحيحة أم ينقص ثوابها ؟، فقد ورد فيها أن الصلوات المفروضة منها السرية وهى الظهر والعصر، ومنها الجهرية وهى المغرب والعشاء والفجر، ويستحب للمسلم أن يسر في الصلاة السرية وأن يجهر في الجهرية سواء كان إمامًا أو مأمومًا وليس معنى الجهر هو تعلية الصوت بشكل يسمع من خارج البيت ولكن بصوت يسمع نفسه.



من صلى الظهر جهرا هل صلاته صحيحة أم ينقص ثوابها ؟، وفيها جاء أن المصلي لو جهر بصوته فى الصلاة السرية متعمدا فلا يبطل هذا صلاته وليس له أثر عليها لكنه فعل شيئا ليس مستحبا فى الصلاة ولا يتطلب ذلك سجدتين سهو ولكنه ينقص من أجرها.

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