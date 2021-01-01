سعر و مواصفات خيالي.. تسريبات مدهشة عن هاتف iPhone 15..



iPhone 15.. iPhone 15..

قدمت شركة آبل Apple ارتفاعات في الأسعار العالمية لسلسلة هواتف آيفون iPhone 14 التي كشفت عنها مؤخرا، ورغم ذلك كشفت أحدث التسريبات أن سلسلة هواتف iPhone 15 التي من المقرر أن يتم الكشف عنها في السنة القادمة ستشهد زيادات سعرية أكثر من المتوقع.







وحسب صحيفة Forbes، كشفت شركة LeaksApplePro تسريبا أن الهاتف الرائد الجديد iPhone 15 Ultra ، سيكلف تصنيعه أكثر بكثير من iPhone 14 Pro Max .

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ومن المتوقع أن هاتف iPhone 15 Ultra ، سيحل محل هاتف Pro Max في سلسلة iPhone القادمة من Apple.جدير بالذكر أنه عندما كشفت التسريبات أن هاتف iPhone 15 Ultra هو مجرد تبديل من الشركة لهاتف iPhone 15 Ultra بدلاً من iPhone 15 Pro Max ، خفت المخاوف من زيادة كبيرة في الأسعار.وستتضمن سلسلة iPhone 15 الهواتف الآتية: iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Ultra.وظهرت تسريبات الشهر الماضي تفيد بأن هاتف iPhone 15 Ultra سيحصل على تحديثات ممتازة عن بقية هواتف iPhone، مثل الكاميرات المزدوجة الأمامية، وأنه سيتم تصنيع هيكله من التيتانيوم ، وهي مادة أغلى بنحو 35 مرة من الستانلس ستيل الموجود فيPro Max.وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض مكونات الهاتف ستؤدي بالطبع إلى ارتفاع سعره، وهذا يعطي مؤشرات قوية لارتفاع أسعار هواتف آبل المقبلة، وبنسبة قد تزيد عن 15% كما أن قرار استبدال شاحن iPhone 15 بشاحن نوع USB-C، ربما يسبب مشكلة أخرى لمستخدمي أجهزة آبل سواء أكانت آيفون أو آيباد، الأمر الذي سيجبرهم على دفع مزيد من المال لشراء الشاحن.