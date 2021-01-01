رصد معالج Exynos 1330 و1380 القادمة في Bluetooth SIG



Exynos 1330 Exynos 1330

كشفت أحدث التسريبات عن رقاقات Exynos 1330 و1380 القادمة من سامسونج والتي سجلت في قاعدة بيانات Bluetooth SIG.



تستعد شركة سامسونج لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف المتوسطة التي تشمل هواتف Galaxy A54 وGalaxy A7 على أن تنطلق هذه الإصدارات بشكل رسمي في 2023.



ولقد أشارت التقارير إلى أن سامسونج تدعم أحد الإصدارات القادمة من الهواتف المتوسطة بإصدار جديد من رقاقات معالج Exynos المتوسطة.

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أيضاً أعتمدت سامسونج رقاقات Exynos 1330 و1380 في منصة Bluetooth SIG، ولقد شغلت رقاقة Exynos 1380 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، بينما تشير التقارير إلى أن رقاقة Exynos 1330 هي إصدار أخر يدعم هواتف سامسونج المتوسطة.وتؤكد التسريبات التي جاءت من Bluetooth SIG على أن معالجات Exynos 1330 و1380 تدعم معايير البلوتوث 5.3، مع شريحة RF مخصصة من سامسونج.من جانب أخر تدعم سامسونج الجيل القادم من سلسلة أجهزة وهواتف Galaxy A وGalaxy F وأيضاً Galaxy M بإصدارات جديدة من معالجات Exynos.أيضاً من المقرر أن يأتي معالج Exynos 1380 باثنان من أنوية ARM Cortex ذات الآداء العالي، ومن المتوقع أن تتضمن الرقاقة كرت الشاشة Mali-G615، مع تحسينات في الآداء عن إصدار سامسونج السابق Exynos 1280.كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة Exynos 1380 تأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج هاتفي Galaxy A34 وGalaxy A54 برقاقة Exynos 1380.