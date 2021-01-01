ينطلق OPPO A1 Pro بشكل رسمي في 16 من نوفمبر بمعدل تحديث 120Hz

أكدت شركة Oppo على خططها لإطلاق OPPO A1 Pro في حدث يعقد في 16 من شهر نوفمبر، على أن يأتي الهاتف بمعدل تحديث 120Hz.
ينطلق هاتف OPPO A1 Pro بشكل رسمي خلال أيام بميزة الإتصال بشبكات 5G، ولقد أشير في وقت سابق إلى أن الهاتف ينطلق بعنوان A98.
أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف A1 Pro يأتي بشاشة AMOLED وحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث 120Hz، وتعتيم 2160Hz PWM، أيضاً يأتي الإطار السفلي في الهاتف بسماكة 2.33مم.
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