ينطلق OPPO A1 Pro بشكل رسمي في 16 من نوفمبر بمعدل تحديث 120Hz



OPPO A1 Pro OPPO A1 Pro

أكدت شركة Oppo على خططها لإطلاق OPPO A1 Pro في حدث يعقد في 16 من شهر نوفمبر، على أن يأتي الهاتف بمعدل تحديث 120Hz.



ينطلق هاتف OPPO A1 Pro بشكل رسمي خلال أيام بميزة الإتصال بشبكات 5G، ولقد أشير في وقت سابق إلى أن الهاتف ينطلق بعنوان A98.



أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف A1 Pro يأتي بشاشة AMOLED وحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث 120Hz، وتعتيم 2160Hz PWM، أيضاً يأتي الإطار السفلي في الهاتف بسماكة 2.33مم.

قد يعجبك أيضا...

كما يضم هاتف OPPO A1 Pro رقاقة معالج Snapdragon 695، أيضاً تقدم Oppo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف بسماكة 7.7مم.أيضاً كشفت التسريبات عن دعم هاتف A1 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، كما يضم مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4690 mAh.