مواصفات هاتف Vivo Y02 واسعاره في الهند



Vivo Y02 Vivo Y02

من المتوقع أن تكشف Vivo قريبًا عن مجموعة هواتفها الذكية X90 الرائدة في السوق الصينية. ومن ناحية أخرى، يبدو أن الجزء الهندي للعلامة التجارية يعمل على تقديم هاتف ذكي جديد للمبتدئين يسمى Vivo Y02. يقال إن الجهاز مناسب جدًا للميزانية ومن المتوقع إطلاقه قريبًا.



جاء التقرير من Passionategeekz، وكشف أن الهاتف الذكي يحمل رقم الطراز V2217. كما يدعي التقرير أن الجهاز سيكلف 8449 روبية في الهند.



ووفقًا للمواصفات التي تم الكشف عنها في التقرير، سيحتوي Vivo Y02 على معالج MediaTek Helio P22، مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت على الأقل. على الرغم من عدم ذكر ذلك في التقرير، يمكننا توقع أن الهاتف سيحتوي على 32 جيجابايت على الأقل من مساحة التخزين الداخلية.

قد يعجبك أيضا...

سيعدم أيضًا الهاتف بطاقة microSD لتوسيع التخزين. قد تدعم Vivo بطاقات microSD بسعة تصل إلى 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت للتخزين الخارجي.يُزعم أيضًا أن سعة البطارية ستبلغ 5000 مللي امبير، وقد تأتي مع دعم للشحن السريع بقوة 5 واط أو 10 واط.يقال إن الشاشة ستكون من نوع Halo FullView IPS LCD وسيبلغ حجمها 6.51 بوصة مع دقة 1600 × 720 بكسل.سيحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على مستشعر كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل ووحدة فلاش LED. علاوةً على ذلك، سيكون هناك أيضًا مستشعر كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.أخيرًا وليس آخرًا، سيتم شحن الهاتف مع واجهة Funtouch OS 12 المستندة إلى نظام Android 12.