مواصفات هاتف Vivo Y02 واسعاره في الهند

من المتوقع أن تكشف Vivo قريبًا عن مجموعة هواتفها الذكية X90 الرائدة في السوق الصينية. ومن ناحية أخرى، يبدو أن الجزء الهندي للعلامة التجارية يعمل على تقديم هاتف ذكي جديد للمبتدئين يسمى Vivo Y02. يقال إن الجهاز مناسب جدًا للميزانية ومن المتوقع إطلاقه قريبًا.
جاء التقرير من Passionategeekz، وكشف أن الهاتف الذكي يحمل رقم الطراز V2217. كما يدعي التقرير أن الجهاز سيكلف 8449 روبية في الهند.
ووفقًا للمواصفات التي تم الكشف عنها في التقرير، سيحتوي Vivo Y02 على معالج MediaTek Helio P22، مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت على الأقل. على الرغم من عدم ذكر ذلك في التقرير، يمكننا توقع أن الهاتف سيحتوي على 32 جيجابايت على الأقل من مساحة التخزين الداخلية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!