يؤكد إعلان تشويقي على سعة البطارية في Realme 10 Pro Plus

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صورة الخبر: Realme 10 Pro Plus
Realme 10 Pro Plus

قدمت شركة Realme مؤخراً هواتف Realme 10 4G إلى جانب Realme 10 5G، واليوم يؤكد إعلان تشويقي على سعة البطارية في هاتف Realme 10 Pro Plus المرتقب.

أكد إعلان تشويقي جديد على أن هاتف Realme 10 Pro Plus القادم يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل حول تقنية الشحن السريع في الهاتف.

من جانب أخر كشف الإعلان التشويقي عن الوزن المميز لهاتف 10 Pro Plus الذي يأتي بوزن 173 جرام، أي وزن خفيف لإصدار مميز بهذه السعة في البطارية وأيضاً دعم الإتصال بشبكات 5G.

ولقد أوضحت التفاصيل السابقة خطط الشركة للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في حدث يعقد في 17 من نوفمبر، كما أكدت التسريبات على أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED بتصميم منحني، بجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 10بت.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 1080، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يتميز Realme 10 Pro Plus بدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير أو لدعم لقطات macro.
أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI 3.0، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 239 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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