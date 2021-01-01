تكشف Philips عن أول شاشة EVNIA مخصصة للألعاب بتصميم منحني

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تكشف Philips عن أول شاشة EVNIA مخصصة للألعاب بتصميم منحني

صورة الخبر: Philips
Philips

كشفت Philips عن أول شاشة EVNIA مخصصة للألعاب بتصميم منحني وحجم 34 إنش، وإضاءة خلفية Mini LED، ومعدل تحديث 165Hz.

تتميز شاشة الألعاب EVNIA الجديدة من Philips بحجم 34 إنش، ودقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 165Hz، كما تأتي الشاشة بتقنية MiniLED في 1152 جزء من الشاشة، وتتميز بتصميم منحني.

وتدعم الشاشة سطوع 1400 nit، وتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 97%، كما تدعم الشاشة معايير DisplayHDR 1400.

كما تضم الشاشة اثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو وقدرة 5W، والتي تتميز بتقنية DTS الصوتية، أيضاً تأتي الشاشة بتصميم يتميز بإضاءة تحيط بالجزء الخلفي بتقنية Ambiglow، حيث يتم تغيير لون الإضاءة وفقاً للموسيقى والصور التي تعرض على الشاشة.

وتأتي EVNIA بميزة تقسيم الشاشة الذكية، لعرض القنوات مزدوجة، على أن يتم تقسيم الشاشة دون أن تؤثر إحدى الشاشات على الأخرى، مع ميزة التبديل السريع في التحكم بين اثنان من الأجهزة المتصلة مثل لوحة مفاتيح وفارة، كما تضم الشاشة منفذ USB 3.2، ومدخل DP1.4، وHDMI 2.1، ومنفذ USB-C للشحن بقدرة 90W.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف Philips عن أول شاشة EVNIA مخصصة للألعاب بتصميم منحني

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49391

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager