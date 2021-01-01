تكشف Philips عن أول شاشة EVNIA مخصصة للألعاب بتصميم منحني

كشفت Philips عن أول شاشة EVNIA مخصصة للألعاب بتصميم منحني وحجم 34 إنش، وإضاءة خلفية Mini LED، ومعدل تحديث 165Hz.
تتميز شاشة الألعاب EVNIA الجديدة من Philips بحجم 34 إنش، ودقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 165Hz، كما تأتي الشاشة بتقنية MiniLED في 1152 جزء من الشاشة، وتتميز بتصميم منحني.
وتدعم الشاشة سطوع 1400 nit، وتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 97%، كما تدعم الشاشة معايير DisplayHDR 1400.
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