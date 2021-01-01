تحذف «آبل» 540 ألف تطبيق مهجور من متجر «آب ستور»

ازالت شركة آبل الامريكيه ، خلال الربع الثالث من العام الحالي ، 540 ألف تطبيق مهجور من متجر التطبيقات التابع لها "آب ستور".
وتعمل شركة آبل باستمرار على إزالة التطبيقات المهجورة من متجر التطبيقات، وخلال الربع الثالث من 2022، انخفض عدد التطبيقات المتبقية في المتجر إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات.
ويُعتقد أن الانخفاض في عدد التطبيقات في متجر آب ستور لا يُعد علامة على فشل المتجر، لأنه يأتي في إطار خطة آبل لتخليص المتجر من التطبيقات المهجورة.
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