تحذف «آبل» 540 ألف تطبيق مهجور من متجر «آب ستور»

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صورة الخبر: آب ستور
آب ستور

ازالت شركة آبل الامريكيه ، خلال الربع الثالث من العام الحالي ، 540 ألف تطبيق مهجور من متجر التطبيقات التابع لها "آب ستور".

وتعمل شركة آبل باستمرار على إزالة التطبيقات المهجورة من متجر التطبيقات، وخلال الربع الثالث من 2022، انخفض عدد التطبيقات المتبقية في المتجر إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات.

ويُعتقد أن الانخفاض في عدد التطبيقات في متجر آب ستور لا يُعد علامة على فشل المتجر، لأنه يأتي في إطار خطة آبل لتخليص المتجر من التطبيقات المهجورة.

وقد أصدرت الشركة في أبريل الماضي، تعميمًا للمطورين قالت فيه: إنها ستبدأ بإزالة التطبيقات التي لم تُحدَّث لفترة طويلة.

وأزالت عملاقة التقنية الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 439,000 تطبيق، والسبب في ذلك أنها لم تُحدَّث منذ سنوات.

وبلغت نسبة التطبيقات التي لم تحصل على تحديث لسنتين نحو 64 في المئة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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