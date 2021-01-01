مزايا تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1



iOS 16.1.1 iOS 16.1.1

أصدرت شركة أبل تحديثًا جديدًا لمستخدمي هواتف آيفون يتيح لهم العديد من المزايا، إذ يحمل تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1 المزيد من القدرات الذكية التي تمكن المستخدم من أن يترك بصمته الشخصية على جهازه ويجعله يشبهه.



ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن شركة أبل وجهت تنبيهًا طارئًا للمستخدمين، بضرورة الدخول إلى إعداداتهم في أقرب وقت ممكن؛ للحصول على تحديث iOS 16.1.1.



ما هو آخر تحديث لل iPhone؟

تحميل تحديث iOS 16

وتأتي طريقة تحميل تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1، كالتالي:

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- أدخل إلى الإعدادات بهاتفك الأيفون، ثم اضغط على عام.- اختر «تحديث البرنامج» وسيُظهر تلقائيًا آخر تحديث متوفر للبرنامج.- اضغط على تثبيت لـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1.- أدخل كلمة مرور iPhone الخاصة بك ووافق على شروط وأحكام Apple.- ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تثبيت تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1.ما هو نظام iOS 16؟وتأتي أبرز مميزات تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1، كالتالي:- ميزة معرض شاشة القفل بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1: تساعدك في الحصول على أفكار ملهمة حول كيفية تخصيص شاشة القفل على طريقتك، وإضافة أسلوب مميز لعرض التاريخ والوقت، ومعلومات يمكنك الاطلاع عليها بلمحة.- تبديل شاشة القفل بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1: يمكنك تبديل شاشة القفل على مدار اليوم من خلال الضغط عليها باستمرار ثم التمرير.- التاريخ والوقت بأسلوب خاص بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1: تسمح لك أنماط الخط واختيارات الألوان المعبِّرة بتخصيص الشكل الذي يظهر فيه التاريخ والوقت على شاشة القفل.- تأثير متعدد الطبقات للصور: يتم عرض موضوع الصورة الأساسي أمام الوقت بشكل ديناميكي، بحيث يبرز على الشاشة بكل وضوح.- الصور المقترحة: يقترح iOS بذكاء صورًا من مكتبتك تظهر بشكل رائع على شاشة القفل.- الأدوات على شاشة القفل بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1: اختر عرض مجموعة من الأدوات كجزء من شاشة القفل لتطّلع بلمحة على معلومات مثل الطقس والوقت والتاريخ ومستويات البطارية وفعاليات التقويم القادمة والتنبيهات والمناطق الزمنية والتقدم المحرز في حلقة النشاط.- شاشات قفل مصممة لميزة التركيز: يقترح iOS عليك مجموعة من شاشات القفل التي تتناسب مع خيارات التركيز المختلفة، مثل شاشة القفل الغنية بالبيانات عند استخدامك تركيز العمل أو شاشة قفل مع صور عند استخدامك تركيز الوقت الشخصي.- مجموعات Apple: اختر ما ترغب من شاشات القفل الديناميكية والكلاسيكية وشاشات المناظر الخلابة والتي صُممت جميعها خصيصاً لنظام iOS 16.ما هو الجديد في تحديث iOS 16؟تحديث الايفون الجديد 16- ويتيح تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1 التعرف على تطورات الحالة الجوية من شاشة القفل، لحظة بلحظة على مدار اليوم.- تصميم جديد لميزة «قيد التشغيل» بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1: مع ميزة الأنشطة الحالية، يمكنك توسيع أدوات التحكم في ميزة قيد التشغيل لتظهر في وضع ملء الشاشة مع عرض واجهة الألبوم أثناء الاستماع إلى الأغاني.- تصميم جديد للإشعارات بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1: استخدم النص العريض والصور لتظهر الإشعارات بشكل واضح وبارز.