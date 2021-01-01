“محطات في تطوير أول لكزس LS فاخرة في التاريخ” بكلفة باهظة وعدد هائل من الموظفين



لكزس LS لكزس LS

بنهاية ثمانينات القرن العشرين، كنا مع موعد مثير للإهتمام آنذاك، وهو إنتاج أول سيارة من العلامة اليابانية الفاخرة لكزس، حيث أعلنت تويوتا عن إطلاق أولى سياراتها الفاخرة ضمن قائمة سيارات علامتها لكزس، وكانت السيارة هي لكزس LS، السيارة السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، والشاهد الأول على تاريخ العلامة الفاخرة، وتعد السيارة واحدة من أفخم السيارات وأكثرها تطوراً في العالم، وخلال السطور التالية نرصد لكم أبرز محطات تطوير السيارة وبداية القصة وراء إطلاق أول سيارة فاخرة من لكزس اليابانية.



1983 العام الذي بدأت فيه فكرة مشروع لكزس LS الفاخرة



بتاريخ أغسطس من العام 1983 أعلنت تويوتا عن تأسيس مشروع Flagship 1 السري، من أجل إنتاج أول سيارة سيدان فاخرة كبيرة الحجم، تناسب الأسواق الأوروبية لمنافسة العلامات الفاخرة المختلفة في السوق العالمي، حيث أقدم مهندسو تويوتا على تصميم جديد كبيًا بهدف التفوق على السيارات الأمريكية والأوروبية في العديد من العوامل أهمها الديناميكية الهوائية، ومدى هدوء المقصورة، وغيرها من السرعة القصوى وكفاءة استهلاك الوقود، وبالفعل تم العمل على المشروع لفترة تجاوزت 6 سنوات تم خلالها إنتاج 900 محرك نموذجي و450 نسخة اختبارية للسيارة، حتى تم الكشف عن السيارة رسميًا في العام 1989.

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تطوير أول لكزس LS بكلفة باهظة وعدد هائل من الموظفينبذلت تويوتا كل طاقتها من أجل تطوير أول جيل من لكزس LS الذي كان أول سيارة تطلقها علامة لكزس الفاخرة في عام 1989، وكانت كلفة تطوير أول لكزس LS وصلت إلى المليار دولار أمريكي أي ما يعادل (3.75 مليون ريال سعودي)، وما يعادل 2.4 مليار دولار في يومنها هذا أي ما يعادل (3 مليار ريال سعودي).كما وظفت الشركة 1400 مهندس و2300 فني لتطوير السيارة الفاخرة، وكان عدد الأشخاص الذين عينتهم شركة تويوتا للعمل على أول سيارة لكزس في ثمانينات القرن الماضي يزيد عن نصف العدد الذي عينته شركة بوينج لتطوير طائرة 777.أداء لكزس LS موديل 2022تتوفر السيارة السيدان الفاخرة لكزس LS موديل 2022 داخل السوق السعودي لدى وكيلها المحلي شركة عبداللطيف جميل، مزودة بعدة خيارات من المحركات هما كالآتي:تعتمد السيارة على 3 إصدارات من المحركات:المحرك الأول: مكون من 6 اسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة قدرها 311 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.المحرك الثاني: مكون من 6 اسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، مزود بتوربين مزدوج، ينتج قوة قدرها 415 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.المحرك الثالث: محرك هايبرد مكون من 6 اسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة قدرها 354 حصانًا، متصل بناقل حركة متعدد المراحل.