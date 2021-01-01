“محطات في تطوير أول لكزس LS فاخرة في التاريخ” بكلفة باهظة وعدد هائل من الموظفين

بنهاية ثمانينات القرن العشرين، كنا مع موعد مثير للإهتمام آنذاك، وهو إنتاج أول سيارة من العلامة اليابانية الفاخرة لكزس، حيث أعلنت تويوتا عن إطلاق أولى سياراتها الفاخرة ضمن قائمة سيارات علامتها لكزس، وكانت السيارة هي لكزس LS، السيارة السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، والشاهد الأول على تاريخ العلامة الفاخرة، وتعد السيارة واحدة من أفخم السيارات وأكثرها تطوراً في العالم، وخلال السطور التالية نرصد لكم أبرز محطات تطوير السيارة وبداية القصة وراء إطلاق أول سيارة فاخرة من لكزس اليابانية.
1983 العام الذي بدأت فيه فكرة مشروع لكزس LS الفاخرة
بتاريخ أغسطس من العام 1983 أعلنت تويوتا عن تأسيس مشروع Flagship 1 السري، من أجل إنتاج أول سيارة سيدان فاخرة كبيرة الحجم، تناسب الأسواق الأوروبية لمنافسة العلامات الفاخرة المختلفة في السوق العالمي، حيث أقدم مهندسو تويوتا على تصميم جديد كبيًا بهدف التفوق على السيارات الأمريكية والأوروبية في العديد من العوامل أهمها الديناميكية الهوائية، ومدى هدوء المقصورة، وغيرها من السرعة القصوى وكفاءة استهلاك الوقود، وبالفعل تم العمل على المشروع لفترة تجاوزت 6 سنوات تم خلالها إنتاج 900 محرك نموذجي و450 نسخة اختبارية للسيارة، حتى تم الكشف عن السيارة رسميًا في العام 1989.
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