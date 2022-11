قائمة أسعار وفئات تويوتا هايلوكس 2022 في السعودية

تويوتا هايلوكس 2022 تويوتا هايلوكس 2022

يبحث الكثير هذه الأيام عن سيارة اعتمادية في السعودية، وتأتي سيارة تويوتا هايلوكس 2022 كواحدة من السيارات البيك اب التي حققت نجاحا في الشرق الأوسط والخليج.



طرحت عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، سيارتها البيك اب تويوتا هايلوكس 2022، كواحدة ضمن أسطول سياراتها المميزة، والتي حققت نجاحا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بفضل الاعتمادية التي تقدمها السيارة اليابانية.



وكان قد تم تغيير اسم السيارة في الولايات المتحدة أكثر من مرة، لتحمل السيارة أسماء تاكوما و 4 رنر، إلا أن الاسم الأخير الآن يطلق على طرازات الاس يو في، كما وتأتي السيارة البيك اب بغمارة واحدة أو غمارتين.

كما حصلت سيارة تويوتا هايلوكس على تحديث فيس ليفت العام الماضي، لتحصل السيارة على تحديثات خارجية وداخلية وميكانيكية.ونستعرض لكم في المربع نت، خلال السطور الآتية، مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس 2022، بالإضافة إلى أسعارها لدى الوكيل بالمملكة العربية السعودية عبد اللطيف جميل للسيارات.تصميم سيارة تويوتا هايلوكس 2022 الخارجيفي البداية، تلاحظ أن تصميم سيارة تويوتا هايلوكس 2022 الخارجي يتميز بواجهة أمامية مستوحاة من سيارة راف فور، حيث جاءت في تصميمها الخارجي بشبك أمامي ضخم بحواف سوداء أو فضية، مع تجاعيد عضلية تلمح إلى قدراتها العالية على أعتى التضاريس.وحصلت السيارة اليابانية على مصابيح أمامية معدّلة بإضاءة LED الذكية، بالإضافة إلى أضواء نهارية من نوع ليد.وجاءت سيارة تويوتا هايلوكس 2022 بكشافات الضباب التي تعمل بتقنية LED، فضلًا عن أنها حصلت في الخلف على مصابيح عصرية من نوع LED أيضاً.وتأتي السيارة اليابانية بمرايا خارجية كهربائية، كما ارتكزت السيارة على جنوط عجلات من الألمنيوم بمقاسات 17 أو 18 بوصة.كما حصلت السيارة على مساحات رحبة للحمولة في الصندوق الخلفي، حيث جاءت أبعاد الصندوق بطول 1,520 مم، بينما عرض الصندوق الخلفي 1,575 مم، فيما يأتي ارتفاع الصندوق 480 مم.داخلية سيارة تويوتا هايلوكسوعند دخول سيارة تويوتا هيلوكس 2022، تجد أن السيارة اليابانية تأتي مع خيارات مختلفة من الفرش، كما تأتي مع 2 حتى 6 من المقاعد.وحصلت السيارة على شاشة عدادات القياس وعرض معلومات متعددة TFT “شريط ترانزستوري رقيق”، والتي جاءت ملوّنة وبمقاس 4,2 بوصة، حتى تزوّد السائق بنظرة حول المعلومات الحيوية الخاصة بالسيارة، كما يوجد مؤشر قيادة اقتصادية لدعم القيادة الاقتصادية بالسيارة.وتأتي السيارة اليابانية مع مكيف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى إضاءة للأبواب وثلاجة تبريد المشروبات، فضلًا عن زر تشغيل المحرك.وعن المقاعد الخلفية، تتوفر السيارة مع امكانية طي المقاعد المقسمة بنسبة 60 إلى 40 للأعلى، وذلك حتى توفر حيّز لأشكال مختلفة من الركاب والحمولات، مع امكانية الوصول إلى مساحتي تخزين تحت المقاعد، كما يتضمن مسند الذراع الوسطي محفظتين للأكواب.وجاءت السيارة بشاشة نظام ترفيهي قياس 9 بوصة، والتي جاءت مدعومة بأزرار مع توفير آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي بنظام صوتي 8 بوصات مع شاشة لمس، واتصال الجوالات الذكية، ومنفذ معلومات رقميه، ومنفذ مصدر صوت خارجي، مع راديو اف ام و ايه ام، وبلوتوث.محركات تويوتا هايلوكس 2022وفيما يتعلق بقوة محركات سيارة تويوتا هايلوكس 2022، فإن السيارة البيك اب اليابانية تتوفر في المملكة العربية السعودية، بخيارات متعددة من المحرك، والتي جاءت كما في الاسطور التالية:محرك مكون من 4 اسطوانات سعة 2.4 لتر، ديزل دى-4 دى تيربو، بقوة 147 حصان و 343 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما يتصل بقير بـ 5 سرعات، ويرتفع عزم الدوران إلى 400 نيوتن.متر عند استخدام قير يدوي او أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.محرك مكون من 4 اسطوانات سعة 2.8 لتر، ديزل دى-4 دى تيربو، بقوة 201 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، كما يتصل بقير يدوي بست سرعات، ويرتفع إلى 500 نيوتن.متر عند استخدام قير أوتوماتيكي بست سرعات.ومحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 2.7 لتر، بنزين مع نظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات، بقوة 164 حصان وعزم 245 نيوتن.متر، والذي يتصل إما بقير يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بست سرعات.ومحرك مكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لتر، بنزين مع نظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات، بقوة 235 حصان وعزم 376 نيوتن.متر، ويتصل بقير أوتوماتيكي بست سرعات.بالإضافة إلى ذلك، حصلت سيارة تويوتا هايلوكس على نظام تعليق محدث لزيادة الراحة على الطريق، وتبلغ قدرة سحب موديل 4×4 بالناقل الأوتوماتيكي 3,500 كجم، كما تنخفض إلى 2,800 كجم بموديل 4×2 بالناقل اليدوي.اسعار تويوتا هايلوكس 2022وتتوفر سيارة تويوتا هايلوكس 2022 في المملكة العربية السعودية بفئات متنوعة، لدى عبد اللطيف جميل للسيارات الوكيل الحصري لتويوتا في السعودية.وتأتي أسعار تويوتا هايلوكس 2022 لدى عبداللطيف جميل للسيارات شاملة ضريبة القيمة المضافة، والتي جاءت كالتالي:سيارة تويوتا هايلوكس GL 4X2 2.4L DSL بسعر 103,960 ريال سعودي.سيارة GL2 4X4 2.4L DSL بسعر 119,945 ريال سعودي.تويوتا هايلوكس SGLX 4X4 2.4L DSL بسعر 147,430 ريال سعودي.تويوتا SGLX 4X4 2.4L DSL AT بسعر 154,675 ريال سعوديتويوتا SGLX 4X4 2.8L DSL بسعر 155,020 ريال سعوديتويوتا SGLX 4X4 2.8L DSL AT بسعر 160,885 ريال سعوديتويوتا ADV 4X4 2.8L DSL AT بسعر 172,155 ريال سعوديتويوتا GR SPORT 4X4 2.8L DSL AT بسعر 176,755 ريال سعوديتويوتا GLX EXECUTIVE 2.7L بسعر 111,780 ريال سعوديتويوتا GLX2 EXECUTIVE 2.7L بسعر 116,610 ريال سعوديتويوتا GL2 4X4 2.7L بسعر 113,965 ريال سعوديتويوتا SGLX 4X4 2.7L بسعر 133,745 ريال سعوديتويوتا SGLX 4X4 2.7L AT بسعر 139,150 ريال سعوديتويوتا ADV 4X4 4.0L AT بسعر 163,185 ريال سعوديتويوتا GR SPORT 4X4 4.0L AT بسعر 163,530 ريال سعوديتويوتا GL 2.4L DSL LIMITED بسعر 103,730 ريال سعوديتويوتا GL2 4X4 2.4L DSL LIMITED بسعر 119,715 ريال سعوديتويوتا SGLX 4X4 2.8L DSL LIMITED بسعر 154,790 ريال سعوديتويوتا هايلوكس SGLX 4X4 2.8L DSL AT LIMITED بسعر 160,655 ريال سعوديتويوتا هايلوكس GLX 2.7L LIMITED بسعر 110,975 ريال سعودي.تويوتا هايلوكس GLX2 2.7L LIMITED بسعر 116,035 ريال سعودي.تويوتا هايلوكس GL2 4X4 2.7L LIMITED بسعر 113,735 ريال سعودي.نظرة حول تويوتاوبعد أن تعرفنا على مواصفات وأسعار سيارة تويوتا هايلوكس 2022 بفئاتها، يمكننا أن نعطيكم نبذة حول الشركة، والتي تعتبر صانعة السيارات اليابانية تويوتا واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم، والتي قد تأسست عام 1937، كما تنتج ملايين السيارات سنوياً، حيث تصنع موديلات متعددة بينها: السيدان كورولا و كامري و افالون، والاس يو في والكروس اوفر رايز و راش و كورولا كروس و سي اتش ار و راف فور و اف جي كروزر و فورتشنر و هايلاندر و برادو و لاندكروزر، والبيك اب هايلكس و الشاص والباص والفان هايس، ومن السيارات العائلية انوفا و جرانيفا.