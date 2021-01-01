«Aehra SUV» تظهر لأول مرة في إيطاليا ..بجوانح النورس ومرايا الدراجات النارية..



Aehra SUV Aehra SUV

ترغب شركة Aehra الإيطالية الناشئة في الدخول ضمن قطاع سيارات الدفع الرباعي مليء بالمنافسين من خلال سياراتها التي يُطلق عليها اسم Aehra SUV.

وعلى الرغم من أنها ليست أول سيارة دفع رباعي تحتوي على أبواب جناح النورس، إلا أنها أول سيارة بها أبواب على شكل فراشة.



وبحسب motor1، تفضل Aehra وصفها بأن أبوابها شبيهة بالفراشة، مع ذلك فإن البابين الأماميين يفتحان ويتقدمان بينما يرتفع الجزء الخلفي.



وتعد الأبواب هي الميزة الأكثر لفتًا للانتباه في هذه السيارة الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات الجديدة، على الرغم من أن المرايا الجانبية فائقة النحافة والأجزاء الأمامية والخلفية القصيرة تجذب الأنظار أيضًا.

قد يعجبك أيضا...

حيث تأتي المرايا مستوحاة من دراجات السباق النارية، والزجاج الأمامي شديد الانحدار يمتزج مع السقف الذي يميل إلى الخلف للحصول على مظهر فاست باك.في حين ينتهي الجسم إلى حد كبير بقاعدة عجلات SUV مقاس 118 بوصة، وبلغت ذروتها فيما يسميه مدير التصميم في Aehra Filippo Perini «نهجًا شجاعًا».كما يتعلق الشكل الأملس بالكفاءة الديناميكية الهوائية بقدر ما يتعلق بالمظهر، لكن لا يزال مدى الكفاءة غير معروف بالضبط.مع ذلك، تشمل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات على مكونات هوائية نشطة في الأمام والخلف لتحسين الأداء والكفاءة والسلامة.من جانبه أوضح، قال حازم ندا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Aehra، أن Aehra SUV تمثل مزيجًا جذريًا من المواد المستدامة المتطورة، وتكنولوجيا EV فائقة التطور، وتقنيات التصنيع الذكية، والتصميم الإيطالي الخالص.جدير بالذكر، كشف Aehra عن التصميم الخارجي لسيارة الدفع الرباعي في ميلانو، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على خطط لسيارة سيدان كهربائية ستظهر لأول مرة في فبراير 2023، وستصل كلًا من سيارات الدفع الرباعي والسيدان إلى العملاء في عام 2025.