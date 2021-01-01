بترقيات 1000 حصان.. «مانهارت» تعدل «بورش 911 GT2 RS»



بورش 911 GT2 RS بورش 911 GT2 RS

تكشف شركة «مانهارت» عن أحدث منتجاتها حتى الآن وهي TR 900، وذلك استنادًا إلى الجيل الحالي من Porsche 911 GT2 RS.



وبحسب motor1، استخدمت «مانهارت» خلف المقاعد إعادة رسم خرائط ECU بواسطة Mapswitch، مع مجموعة جديدة من الشاحن التوربيني TTH 1000 الأكبر، ومجموعة Manhart Intercooler من CSF، بما في ذلك مروحة مشعاع أمامية أكبر، ومشعب Manhart IPD من الألومنيوم، وManhart downpipes Sport من Kline Innovation مع محولات حفازة HJS ذات 200 خلية.



ويصل أقصى إنتاج للسيارة 945 حصانًا (705 كيلووات) و774 رطل قدم (1050 نيوتن متر) من عزم الدوران، وللتعامل مع هذا الناتج الهائل من الطاقة الهائل، قام «مانهارت» أيضًا بترقية ناقل الحركة PDK بـ 7 سرعات.

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كما قامت «مانهارت» أيضًا بترقية هيكل سيارة بورش 911 جي تي 2 آر إس، على الرغم من أن نظام الكبح القياسي من الكربون والسيراميك وعجلات المغنيسيوم Y-Speak، بالإضافة إلى إمكانية توافر تعديلات عند الطلب.بجانب الأداء، قامت «مانهارت» أيضًا بترقية هيكل السيارة باستخدام مجموعات ألياف الكربون التي تحمل علامة DB Carbon.وتتضمن هذه الأجزاء خفيفة الوزن جناحًا أماميًا بامتدادات جانبية، وإطارات لمآخذ الهواء في المقدمة، وحواف جانبية، ومشتت بما في ذلك لوحات التمديد الجانبية.فيما تم العثور على مزيد من تعديلات ما بعد البيع على الجسم على الخطوط الزخرفية والحروف، مع التفاف في موضوع Midnight Dark Green والذهبي لتتناسب مع الحافات، مع ذلك فإن الترقية الداخلية لا تتجاوز الحصائر المخصصة للأرضيات.مع وفرة الترقيات القادمة من الشركة الألمانية، فإن Manhart TR 900 مدرجة حاليًا على موقعه على الإنترنت مقابل 550.000 يورو أو حوالي 570.000 دولار.