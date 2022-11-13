أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم الإثنين



أسعار الذهب أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر استقرار في الساعات الأولى من التعاملات بالسوق المحلية، عقب انخفاض متتال، حققه أمس الأحد بنحو 11 جنيها في جرام الذهب عيار 24.



سعر الذهب اليوم الإثنين فى مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر كالتالي :



استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين عند 1446 جنيها.

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وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين عند 1265 جنيها.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو 1084 جنيها.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين حوالي 843 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصرحقق سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر استقرار ، ليبلغ سعره حوالي 10120 جنيها لوزن 8 جرامات ذهب خام بدون المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.سعر الذهب اليوم الإثنين في الدول العربية:شهد سعر الذهب اليوم الإثنين في الدول العربية، ثباتا في بدايات التعاملات عقب استقرار حققه على مدار يومين بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب السبت والأحد.سعر الذهب اليوم الإثنين في السعوديةسجل سعر الذهب اليوم الإثنين في السعودية عيار 24 نحو 213.52 ريال.وبلغ سعر الذهب اليوم الإثنين في السعودية عيار 22 حوالي 195.73 ريال.وتداول سعر الذهب اليوم الإثنين في السعودية عيار 21 عند 186.83 ريال.واستقر سعر الذهب اليوم الإثنين في السعودية عيار 18 عند 160.14 ريال.ووصل سعر الذهب اليوم الإثنين في السعودية عيار 14 إلي 124.55 ريال.سعر الذهب اليوم الإثنين في الإماراتبلغ سعر الذهب اليوم الإثنين في الإمارات عيار 24 نحو 208.97 درهم.وسجل سعر الذهب اليوم الإثنين في الإمارات عيار 22 حوالي191.55 درهم.وتداول سعر الذهب اليوم الإثنين في الإمارات عيار 21 عند 182.85 درهم.واستقر سعر الذهب اليوم الإثنين في الإمارات عيار 18 عند 156.72 درهم.ووصل سعر الذهب اليوم الإثنين في الإمارات عيار 14 إلي 121.90 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتاستقر سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت عيار 24 عند 17.47 دينار.وسجل سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت عيار 22 نحو 16.01 دينار.وتداول سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت عيار 21 عند 15.28 دينار.وبلغ سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت عيار 18 حوالي 13.10 دينار.ووصل سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت عيار 14 إلي 10.19 دينار.