بدء تطوير رادار فضائي لتتبع الأجسام في مدار أرضي منخفض

تعرض مجموعة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية رادارها الفضائي SLC-18 ، الذي يبلغ طوله 10 أمتار لأول مرة في معرض الصين الدولي في مدينة Zhuhai في جنوب البلاد.
ووفقا لوكالة تاس ، أن هذا الرادار أثار اهتمام زوار معرض Airshow China الدولي الذي يقام خلال الفترة 8-13 نوفمبر 2022 في مدينة Zhuhai الساحلية، بمشاركة شركات العديد من البلدان بما فيها الشركات الروسية.
والرادار SLC-18 هو عبارة عن محطة رادارية لتتبع الأجسام في مدار أرضي منخفض، وتسمح هذه التكنولوجيا بالتنبؤ بمسار المركبات والأجهزة الفضائية وجمع البيانات عنها.
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