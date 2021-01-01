تلغى تويتر 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين يعملون في المنصة

بدأ إيلون ماسك موجة جديدة من التخلي عن موظفين تويتر، حيث أظهرت تقارير اليوم أنه بدأ بفصل موظفين يعملون في الشركة بعقود دون سابق إنذار، وذلك بعد التسريح الجماعي للموظفين يوم 4 نوفمبر.
تعتمد الكثير من الشركات الكبيرة ، منها تويتر ، على مزيج من موظفين بدوام كامل وموظفين بعقود يعملون لدى طرف ثالث.
وقد أكدت مصادر لموقع Axios اليوم أن تويتر تلغى 4400 وظيفة من اصل 5500 لمتعاقدين يعملون فى مجالات مختلفة، منها: الإشراف على المحتوى.
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