تلغى تويتر 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين يعملون في المنصة

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بدأ إيلون ماسك موجة جديدة من التخلي عن موظفين تويتر، حيث أظهرت تقارير اليوم أنه بدأ بفصل موظفين يعملون في الشركة بعقود دون سابق إنذار، وذلك بعد التسريح الجماعي للموظفين يوم 4 نوفمبر.



تعتمد الكثير من الشركات الكبيرة ، منها تويتر ، على مزيج من موظفين بدوام كامل وموظفين بعقود يعملون لدى طرف ثالث.



وقد أكدت مصادر لموقع Axios اليوم أن تويتر تلغى 4400 وظيفة من اصل 5500 لمتعاقدين يعملون فى مجالات مختلفة، منها: الإشراف على المحتوى.

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اكتشف بعض الموظفين المتعاقدين مع تويتر أمس توقف حسابات العمل الخاصة بهم ، دون إبلاغهم بأي شيء، كما يشعر بعض هؤلاء الموظفين بالقلق حول استلام رواتبهم.لم يتلق الموظفون المتعاقدون مع تويتر أي اتصال مباشر من الشركة يخبرونهم بأن عملهم قد انتهى، بدلاً من ذلك اكتشفوا توقف حسابات العمل الخاصة بهم عن العمل، كما حدث مع الموظفين بدوام كامل حين اكتشفوا يوم الخميس 3 نوفمبر عدم قدرتهم على الوصول إلى منصات العمل مثل: Slack والبريد الإلكتروني، وذلك قبل وصولهم رسالة البريد الإلكتروني الموعودة.