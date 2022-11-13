أسعار الأسماك في سوق العبور الثنين 14 نوفمبر



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك حالة استقرار في سوق العبور خلال تعاملات، الاثنين 14 نوفمبر 2022 .



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 33 إلى 37 جنيها.

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- سمك البلطي نمرة 2 من 28 إلى 31 جنيها.-البلطي الأسواني من 20 إلى 40 جنيهًا.-فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيهًا-قشر بياض من 65 إلى 105 جنيه للكيلو.- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا،- بياض أملس من 60 إلى 100 جنيه.- سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.- سمك الوقار من 80 إلى 120 جنيهًا.- سمك موزة من 48 إلى 55 جنيهًا .-الجمبري نمرة 1 من 160 إلى 345 جنيهًا.-الجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا.- البرانيس الاسكندراني من 62 إلى 104 جنيه للكيلو.- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.- المكرونة السويسي من 60 إلى 110 جنيهًا.- سمك البوري الممتاز من 62 إلى 84 جنيهًا .وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.- الكابوريا بين 24 و80 جنيهًا.- السبيط والكاليماري بين 80 و110 جنيهًا.- سمك موسى من 160 إلى 250 جنيهًا.- أسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.ومن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر وخاصة بحيرة المنزلة التي كانت مأوى للخارجين عن القانون من البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.وأشار رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية إلى أن أهم مكاسب تطوير بحيرة المنزلة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة وتنوعه ورفع كفاءتها وخفض نسب التلوث التي كانت في أعلى معدلاتها نتيجة الصرف الصحي وعدم حركة المياه وتحسين الهواء وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتنويع الثروة السمكية.