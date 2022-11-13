أسعار الفاكهة اليوم 14 نوفمبر في سوق العبور



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة.



- البرتقال الصيفي من 4 إلى 7 جنيه.

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- الجريب فروت من 3 إلى 5 جنيه.- برتقال بلدى من 3 إلى 4.5 جنيه.- برتقال ابوسرة 3.5 إلى 6.5 جنيه.- العنب الرومى الأحمر من 5 إلى 8 جنيه.- عنب كرمسون من 9 إلى 13 جنيها.- الكنتالوب من 4 إلى 8 جنيه للكيلو.-المانجو الكنت من 8 إلى 14 جنيها.-المانجو كيت 8 إلى 14 جنيها.-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 15 جنيها.- البلح الأسواني ما بين 7 إلى 17 جنيه للكيلو.- كيلو البلح السيوى من 20 إلى 25 جنيها للكيلو.-بلح بارحي من 14 إلى 20 جنيها للكيلو.من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و640 ألف و144 طنا من المنتجات الزراعية، لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.