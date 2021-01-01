منع تسوس الأسنان.. فوائد عديدة لإغلاق الفم باللاصق ليلاً



تسوس الأسنان تسوس الأسنان

في واقعة غريبة من نوعها انتشر اتجاه جديد على تيك توك يتمثل في إغلاق الفم أثناء النوم ليلاً بالشريط اللاصق في محاولة لمنع تسوس الأسنان وتعزيز الصحة العامة.



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية يقول الخبراء، أن لصق الفم يجبر المرء على التنفس من خلال أنفه، وهو أمر له فوائد تشمل منع تسوس الأسنان ووقف الشخير وتعزيز النوم بشكل أفضل.



وقال الدكتور أودهان دوشيرتي، وهو طبيب أسنان مقيم في سيدني، إن هذا الاتجاه يمكن أن يكون له فوائد لبعض الأشخاص، وأوضح أن التنفس الأنفي يمكن أن يحسن نومك، وأن فتح الفم لفترات طويلة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تسوس الأسنان لأن التنفس من الفم يؤدي إلى جفاف اللعاب الذي يحمي الأسنان.

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وأضاف الدكتور دوشيرتي يعتقد الناس أن اللعاب مثل الماء، لكنه في الواقع يحتوي على أكوام من المواد الكميائية لموازنة الأحماض في الفم.وأكد الدكتور دوشيرتي، على أن هذا الاتجاه ينطوي على العديد من الفوائد، حيث يحصل المرء على نوم أفضل، وتغير كيمياء الجسم، والتنفس من الأنف الذي يساعد على التخلص من الشخير، لكنه حذر في نفس الوقت من أن بعض الناس الذين يعانون من صعوبات في التنفس من الأنف يجب عليهم تجنب استخدام هذه الطريقة.يشمل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي وأي شخص يعاني من فتحات أنف صغيرة أو أنف مكسور أو أي مشكلة أخرى تمنع التنفس الأنفي الكافي.وكان الدكتور دوشيرتي، قد حذر سابقاً من العديد من الاتجاهات الأخرى على تيك توك، مثل تطبيق الماس على الأسنان.