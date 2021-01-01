منع تسوس الأسنان.. فوائد عديدة لإغلاق الفم باللاصق ليلاً

في واقعة غريبة من نوعها انتشر اتجاه جديد على تيك توك يتمثل في إغلاق الفم أثناء النوم ليلاً بالشريط اللاصق في محاولة لمنع تسوس الأسنان وتعزيز الصحة العامة.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية يقول الخبراء، أن لصق الفم يجبر المرء على التنفس من خلال أنفه، وهو أمر له فوائد تشمل منع تسوس الأسنان ووقف الشخير وتعزيز النوم بشكل أفضل.
وقال الدكتور أودهان دوشيرتي، وهو طبيب أسنان مقيم في سيدني، إن هذا الاتجاه يمكن أن يكون له فوائد لبعض الأشخاص، وأوضح أن التنفس الأنفي يمكن أن يحسن نومك، وأن فتح الفم لفترات طويلة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تسوس الأسنان لأن التنفس من الفم يؤدي إلى جفاف اللعاب الذي يحمي الأسنان.
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