علاقة غريبة ربطت طفل بـرقم 11

في صدفة سعيدة احتفل طفل بريطاني ببلوغه سن 11 عاماً يوم 11 نوفمبر، وذلك بعد أن ولد في عند الساعة 11:11 من يوم 11/11 عام 2011.
وحسبما ذكر موقع ميترو البريطاني أنه بعد 11 عاماً من الانتظار، احتفل دانيال أخيراً بعيد ميلاده الخاص، حيث تلقى 11 هدية من والدته شارلوت ووالده جايسون تماشياً مع الرقم 11 الذي لازمه منذ ولادته.
وقال دانيال "كنت أتطلع إلى عيد الميلاد هذا كثيراً إنه أكثر إثارة من أي عيد ميلاد آخر على الإطلاق أحد عشر هو رقم رئيسي في علم الأعداد وهذا يعني أن لدي إمكانات جيدة في المستقبل إنه رقم حظي ومن السهل تذكره لا أحد ينسى عيد ميلادي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!