علاقة غريبة ربطت طفل بـرقم 11



يحتفل بعيد ميلاده الـ 11 بعدما ولد في الساعة 11:11 يوم 11/11 عام 2011 يحتفل بعيد ميلاده الـ 11 بعدما ولد في الساعة 11:11 يوم 11/11 عام 2011

في صدفة سعيدة احتفل طفل بريطاني ببلوغه سن 11 عاماً يوم 11 نوفمبر، وذلك بعد أن ولد في عند الساعة 11:11 من يوم 11/11 عام 2011.



وحسبما ذكر موقع ميترو البريطاني أنه بعد 11 عاماً من الانتظار، احتفل دانيال أخيراً بعيد ميلاده الخاص، حيث تلقى 11 هدية من والدته شارلوت ووالده جايسون تماشياً مع الرقم 11 الذي لازمه منذ ولادته.



وقال دانيال "كنت أتطلع إلى عيد الميلاد هذا كثيراً إنه أكثر إثارة من أي عيد ميلاد آخر على الإطلاق أحد عشر هو رقم رئيسي في علم الأعداد وهذا يعني أن لدي إمكانات جيدة في المستقبل إنه رقم حظي ومن السهل تذكره لا أحد ينسى عيد ميلادي".

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وكان من المنتظر أن يولد دانيال في 17 نوفمبر 2011 ولكن قبل أسبوع، قيل لشارلوت إن ابنها كان في وضع حرج، وتم حجز شارلوت لإجراء عملية قيصرية في 11 نوفمبر.وقالت شارلوت "إنه لأمر مدهش أنه ولد مع كل هذه الـ11. لقد كان رقم حظي منذ أن كنت طفلة صغيرة. إنه لمن الرائع جدًا مشاركة ذلك معه ".وأضاف الأب جايسون "كنا نعتقد أنه من المستحيل أن يولد في الساعة 11:11 في 11/11 في 2011. وقال الطبيب إنه لا توجد فرصة لأن يولد في الساعة 11:11، ولكن ذلك حدث بالفعل".وتقول شارلوت إن العائلة لا تنسى أن دانيال ولد في يوم مؤثر في التاريخ وتضيف "إن ذلك يجعل عيد ميلاده أكثر خصوصية. نستذكر الحرب وكل هؤلاء الأقارب الذين فقدوا فيها، لذلك لدينا مناسبة إضافية في هذا اليوم".