تفاصيل طقس الاثنين..مائل البرودة ليلا..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين ، طقس خريفى ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة على مطروح، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

المصدر: اعلام

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