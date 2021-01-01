في خطوات بسيطة .. طريقة عمل كفتة داود باشا



كفتة داود باشا كفتة داود باشا



كفتة داود باشا من الأكلات المصرية الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار ويسهل على ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بتكات مميزة.



وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كفتة داود باشا.



مكونات عمل كفتة داود باشا:-

مكونات الصوص

2 حبة بصل مفروم ناعم

2 فص ثوم مهروس

علبة طماطم مهروسة وتباع بالسوبر ماركت

كوب ماء

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة نعناع جاف مطحون

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للكفتةنصف كيلو لحم مفرومملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة فلفل أسودنصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة2 ملعقة كبيرة بقسماط2 ملعقة كبيرة زيت نباتيطريقة عمل كفتة داود باشا:- اخلطي اللحم المفروم مع الملح والفلفل والقرفة المطحونة.- أضيفي البقسماط واخلطي حتى تمتزج المكونات.- شكلي اللحم لكرات متوسطة الحجم.- سخني الزيت في قدر على النار وأضيفي كرات اللحم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تتحمر ثم ازيليها من القدر وضعيها جانبًا.- أضيفي البصل لنفس القدر وقلبيه على حرارة متوسطة حتى يذبل ويصبح طريًا.- أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين.- أضيفي كرات اللحم والطماطم المهروسة وقلبي المزيج برفق حتى تختلط المكونات.- أضيفي الماء والملح والفلفل والنعناع المجفف واتركي المزيج على النار لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الطماطم.- قدمى الكفتة ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض.ولعمل الكفتة المقليةمكونات عمل الكفتة المقلية:-500 جرام لحم مفرومنصف كوب بقدونس مفروم فرما ناعمابهارات مشكلة بحسب الرغبةملعقة صغيرة فلفل أسودنصف ملعقة صغيرة فلفل حلوملح حسب الرغبةحبة واحدة بصل مفرومزيت للقلي حسب الحاجةطريقة عمل الكفتة المقلية:-- ضعي اللحم، والبصل والبقدونس في وعاء متوسط الحجم.- نكهي بالملح، الفلفل الأسود، البهار الحلو، البهارات المشكلة واخلطي المكونات حتى تتجانس.- أعيدي خلط المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة متماسكة.- خذي مقدار من العجينة وشكليه بواسطة يديك على شكل أصبع.- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.- سخنى زيت غزير على النار، وضعي أصابع الكفتة واتركيها حتى تتحمر.أزيلي أصابع الكفتة من الزيت، وضعيها على ورق مطبخ لتتشرب فائض الزيت ثم تقدم بعدها ساخنة، مع المكرونة والسلطة.