COP 27.. المدير الإقليمي بمكتب اليونسكو تزور متحف شرم الشيخ

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المدير الإقليمي بمكتب اليونسكو

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، زيارة ميدانية للدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، لمتحف شرم الشيخ برفقة المشرف العام ومدير المتحف لتفقد قاعات العرض.

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان له منذ قليل، أن المدير الإقليمي بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، عبرت عن إعجابها بالمتحف وأهميته في عرض الحضارة المصرية للزائرين، ويأتي ذلك على هامش مؤتمر المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

المصدر: cairo24

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