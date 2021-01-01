cop27.. احتفالية بمحمية نبق بمناسبة مرور عامين على إطلاق حملة إيكو إيجبيت



احتفالية بمحمية نبق احتفالية بمحمية نبق

نظمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، احتفالية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووزراء البيئة الأفارقة والسفراء والمفاوضين بمؤتمر المناخ cop27 بمحمية نبق وبكامل التنظيم من سكان المجتمع المحلى بمحميات جنوب سيناء بحضور رؤساء جهاز شئون البيئة السابقين وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وخبراء التنوع البيولوجي وقيادات وزارة البيئة.



احتفالية بمحمية نبق بمناسبة مرور عاميين لنجاح حملة ايكو ايجبيت

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاحتفالية تجمع بين حدثين مهمين وهما مرور عامين على إطلاق أول حملة للترويح للمحميات الطبيعية وهى حملة إيكو إيجيبت، بالإضافة إلى استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين، وما يواكبه من تحضيرات لليوم الموضوعي الخاص بالتنوع البيولوجي المزمع عقده الأربعاء القادم والذي يمثل محورا هاما لربط التغير المناخي بالتنوع البيولوجي وكيفية إيجاد الحلول القائمة على الطبيعة ودعم الابتكارات لمواجهة تحديات حماية التنوع البيولوجي في ظل التغيرات المناخية.



مؤتمر المناخ cop27

وأكدت مبعوث مؤتمر المناخ cop27، أن اليوم هو شاهد على نجاح وزارة البيئة من خلال حملة إيكو إيجيبت ومشروعات الوزارة في تطوير مهارات المجتمع المحلي بما يواكب المستويات العالمية وهو ما يظهر بالاحترافية في تنظيم احتفالية اليوم مع الحفاظ على إظهار خصوصية وتميز التراث البيئي والثقافي والاجتماعي للمجتمع المحلي بجنوب سيناء كأحد المميزات النوعية للسياحة البيئية.

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وأعربت وزيرة البيئة، عن خالص شكرها للحضور الكريم من وزراء البيئة الأفارقة كذلك ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، كما أكدت على خالص تقديرها واعتزازها بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ما يقدمه من دعم للعمل البيئي بصفه عامة ومؤتمر المناخ المقام حاليا بصورة خاصة والذي أدى إلى خروجه بالصورة التي تليق باسم مصر.