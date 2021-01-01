رجوع 100 معتمر من مطار القاهرة دون أداء العمرة .. أعرف السبب



العمرة العمرة

كشف مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة التطورات الأخيرة بخصوص صلاحية باركود العمرة خلال موسم العمرة الجاري 1444هـ.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك أكثر 100 شخص تم إعادتهم أمس قبل سفرهم على الطيران السعودي القاهرة جدة 2.40 صباحًا، بسبب أن الجهات المختصة طلبت منهم الباركود الشخصي، مشيرًا إلى أن صلاحية الباركود التنظيمي الصادرة من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين ومشرفي الرحلات المرافقة لهم أصبحت لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تم مراجعته على بوابة العمرة.



مطالب شركات السياحة في موسم العمرة

وسبق وقال المصدر لـ القاهرة 24، إن شركات السياحة قدمت مطالب لغرفة الشركات ووزارة السياحة والآثار، بشأن إعفاء المشرفين على العمرة والمصاحبين للمعتمرين خلال رحلات العمرة، من رسوم بوابة العمرة والغرفة، وحتى الآن لم يتم الرد على الشركات رسميًا من وزارة السياحة والآثار بخصوص هذا الشأن، وذلك أثار جدلًا بين الشركات.

قد يعجبك أيضا...

غرفة شركات السياحة تعلن إعفاء جميع الرُضّع من المراجعة على بوابة العمرةوأما بخصوص إعفاء الرضع سبق وعلم القاهرة 24 من مصادر له، عن إعفاء جميع الرُضّع من المراجعة على بوابة العمرة حتى عمر سنتين من المراجعة على بوابة العمرة، فأعلنت غرفة شركات السياحة عن القرار الجديد، ونص قرار غرفة شركات السياحة على إعفاء جميع الرُضّع حتى عمر سنتين من المراجعة على بوابة العمرة، موضحًا أنه أمر مهم ويسمح للرضع حتى عمر سنتين الذهاب مع الوالدين للعمرة، وذلك يأتي للسماح جميع الرضع حتى عمر سنتين الذهاب مع الوالدين، دون دفع أي رسوم تمامًا.