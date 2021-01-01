تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة 2023

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امتحانات الثانوية العامة


تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمعلمين تسجيل بياناتهم للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 13 نوفمبر الحالى، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وشددت الوزارة على أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم عن طريق مديريات التربية والتعليم آسوه بالعام الماضي من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك بعد توفير اسم المستخدم وكلمة المرور لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل ادارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم

وقالت وزارة التربية والتعليم إن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة للمديرية ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط، موضحة أنه من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.

المصدر: youm7

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