تركيا تتحرى عن سيدة ضالعة بانفجار إسطنبول .. فيديو

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سيدة ضالعة بانفجار إسطنبول


أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، الأحد، أن هناك امرأة شاركت في انفجار وقع في منطقة تقسيم بإسطبنول وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب الانفجار إن التحقيقات الأولية تظهر تورط امرأة في الانفجار الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في منطقة تقسيم الحيوية وسط إسطنبول.

لكن أردوغان لم يدل بمزيد من المعلومات عن هذه المرأة.

وأضاف الرئيس التركي: "سلطاتنا المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في عمل إرهابي على خلفية الانفجار.

وأضافت أن التحقيق يتركز حول امرأة رصدتها كاميرات المراقبة تضع حقيبة في المكان قبل دقائق من وقوع الانفجار ثم غادرت.

وتداولت صورة لامرأة قيل إنها متورطة في الانفجار، ويبلغ طولها 1.65 مترا، وكانت على ما يبدو ترتدي حقيبة ظهر قبل الانفجار.
https://twitter.com/i/status/1591797034927157249

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

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